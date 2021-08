Melissa Joan Hart se vacunó y lidia actualmente con un cuadro delicado de COVID-19. | Fuente: Warner Bros.

Melissa Joan Hart, protagonista de la serie “Sabrina, la bruja adolescente”, se contagió de COVID-19. A través de las redes sociales, la actriz de 45 años envió un mensaje a sus seguidores, especialmente a la población de Estados Unidos, debido a que no deben bajar la guardia pese a estar vacunados.

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz Melissa Joan Hart publicó un video contando acerca de su delicado estado de salud en estos momentos tras infectarse del nuevo coronavirus. “Estoy vacunada, me dio COVID y me puse mal. Me está pesando en el pecho, es difícil respirar”, contó.

“Uno de mis hijos, creo, es el único que lo tiene por el momento. Estoy rezando para que los demás estén bien”, detalló y criticó el retroceso en las medidas sanitarias en EE.UU.: “Pienso que, como país, nos volvimos un poco flojos y realmente estoy molesta con el hecho de que mis hijos no tenían que usar mascarillas en la escuela. Estoy segura de que de allí vino”.

Melissa Joan Hart lucha contra la COVID-19

Con la voz entrecortada y entre lágrimas, la estrella de cine y televisión Melissa Joan Hart admitió que solo espera que su pareja y sus otros dos menores hijos no tuvieran el virus, debido a que ella no podría acompañarlos en el caso de que tuvieran que ser internados en el hospital.

“Realmente solo espero que mi esposo y los otros no se contagien, debido a que, si alguien tiene que ser llevado al hospital, yo no voy a poder ir con ellos. Yo simplemente estoy asustada, triste y decepcionada conmigo y con algunos de nuestros líderes”, se le escucha decir a la recordada ‘Sabrina’ en la grabación.

Finalmente, Melissa Joan Hart dedicó un mensaje para todos los que vean su video en redes sociales y pidió ser más consiente sobre los peligros de la pandemia de COVID-19: “Yo sólo desearía haber actuado mejor, así que les pido a ustedes que lo hagan. Protejan a sus familias. Protejan a sus hijos. Esto aún no ha acabado”.

