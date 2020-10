Rawy Torres revela la violencia verbal que existía en "Menudo" por parte de Edgardo Díaz. | Fuente: Composición

Rawy Torres, exintegrante de Menudo, se unió a las declaraciones de sus compañeros quienes decidieron destapar nuevamente los innumerables abusos que recibieron por parte de Edgardo Díaz, exmánager de la banda.

El artista perteneció a la boyband en 1988 y 1991 junto a Robert Avellanet, Jonathan Montenegro y Edward Aguilera, sin embargo, confesó que todos fueron maltratados verbalmente en varias ocasiones:

“El hecho de tener que trabajar estando enfermo, eso no hay otra forma de llamarlo, eso es maltrato, no son las condiciones adecuadas ni correctas. Por otro lado, un abuso verbal de desacreditar, de tirar por el suelo una participación, una ejecución, eso no es lo correcto”, reveló el intérprete en charla para el programa ‘Ventaneando’.

Rawy Torres comentó que desacreditaban el trabajo de Menudo en el escenario y eso los hacían sentir mal porque solo eran unos niños:.

“No te quiero repetir las palabras, pero si te voy a dar un sinónimo te voy a decir ‘eres una basura’, y junto con eso el desmérito, ‘esto no sirve, lo que hiciste no sirve’, vamos a decir palabras soeces, palabras incorrectas, nada más el hecho de decir ‘tú no sirves o no lo estás haciendo bien’ imagínate esto produce decepción, tristeza, desánimo”, contó el cantante.

Ante esta situación, el artista se unió con sus compañeros para dejar la banda y enfrentar juntos a Edgardo Díaz:

“La combinación de todos estos factores: nosotros exigimos que se diera un cambio en el trato, maltrato, esto se llevó a una mesa, esto se habló, se exigió, no se tomó en consideración, más bien nuestra posición quedó una vez más desacreditada, nos pusimos de acuerdo los cinco y dijimos ‘ya no hay más nada que hablar, no hay más nada que aguantar’. El maltrato verbal, el maltrato físico que en este caso no fue para mí, Robert vivió esa situación, insultos”, añadió.

Por otro lado, Rawy Torres reveló una escena donde el exmánager tomó de manera violenta a Robert Avellanet del cabello. Con respecto a “Súbete a mi moto”, el cantante aseguró que no se asemeja nada a la vida real: “No puedo catalogarla como una serie biográfica, sino como una serie de ficción”, concluyó

