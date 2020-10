El ex integrante de Menudo y MDO se quitó la vida a causa de la depresión. | Fuente: Instagram

La muerte de Anthony Galindo ha conmocionado al mundo de la música latina. Conocido por integrar Menudo y MDO, el artista venezolano se suicidó a causa de una depresión que se agudizó en la cuarentena. El pasado 3 de octubre, su fallecimiento fue comunicado por su familia.

A los 41 años, el recordado 'Papi Joe' falleció ante un cuadro complicado para su salud mental. “Como familia de Anthony Galindo [Papi Joe] estos últimos días hemos vivido una situación muy delicada y difícil. No hemos querido alarmar a todos hasta no tener un diagnóstico más claro”, informaron sus parientes.

A pesar de que la familia de Galindo se ha mantenido reservada frente a la dolorosa partida del exMenudo, su hermano compartió su testimonio del último momento en que conversó con él. Fue horas antes de que se suicidara y nada parecía estar fuera de lo normal en su intercambio.

“Nada parecía andar mal. Me mostró los arreglos en marcha en su cocina y me dijo que al día siguiente irían a pintar. Por eso nos sorprendió tanto lo que pasó”, contó su hermano Cesar Dos Anjos al programa Despierta América. Anthony Galindo fue trasladado de emergencia para ser auxiliado, pero los médicos no lograron que sobreviviera.

“Él siempre era alegría, siempre era fiesta, siempre era baile, siempre era actitud positiva. Una persona excepcional”, agregó sobre el fallecimiento de 'Papi Joe'.

“LA PANDEMIA LO ABSORBIÓ”

Por su parte, Edgar Galindo, padre del cantante venezolano, confesó que estos momentos son muy difíciles. Sus familiares lloran su partida luego de que se mostrara con un comportamiento habitual, mientras sufría por dentro a causa del encierro provocado por la pandemia.

“Para mí ha sido muy duro porque un hijo es lo más grande. Yo hablaba con él y nunca me enseñó ningún indicio. Hacía 15 días nos habíamos visto porque él vivía en Boynton Beach”, reveló. “La pandemia lo fue absorbiendo. Me llamaba y yo le decía -cálmate, que esto va a pasar-. Él quería trabajar y la pandemia lo absorbió”, agregó.

Anthony Galindo formó parte de la agrupación Menudo desde 1995. En su vida artística, también fue integrante de la MDO, la banda de pop creada en 1997 por el mismo productor Edgardo Díaz.