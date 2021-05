Ray Reyes, fallecido ayer 30 de abril, y Ricky Meléndez integraron la agrupación Menudo. | Fuente: Instagram

Ray Reyes, ex integrante de Menudo, murió el pasado 30 de abril en su residencia de Toa Baja, Puerto Rico, por causas que no han sido reveladas. Uno de sus grandes amigos en vida y ex compañero de la famosa agrupación, Ricky Meléndez, le dedicó unas palabras tras conocer la lamentable noticia de su fallecimiento.

Se recuerda que Ricky Meléndez fue uno de los miembros de Menudo que más tiempo se mantuvo en el grupo desde que este inició su actividad artística en 1977 en Puerto Rico. Según contó recientemente, se enteró de la muerte de Ray Reyes por una llamada de sus familiares y y amigos, tan solo unos pocos minutos antes de que se hiciera público en la prensa mundial.

“Estoy sumamente triste y sorprendido porque Ray es como un hermano para uno. Son muchos años de amistad y uno nunca piensa que estas cosas van a ocurrir y que siempre uno se va a ver en los escenarios. Siempre lo voy a extrañar”, dijo el cantante y abogado puertorriqueño en conversación con el portal El Nuevo Día.

Pese a la falta de reencuentros de Menudo provocada por la pandemia, el músico Ricky Meléndez mantenía una constante comunicación con Ray Reyes. De hecho, la última vez que hablaron no fue hace mucho tiempo: “Él me dijo que ya había hecho los arreglos para vacunarse. Fue la última vez que hablamos”.

Muere Ray Reyes a los 51 años

El cantante puertorriqueño Ray Reyes, exintegrante del grupo juvenil Menudo, falleció el pasado 30 de abril a los 51 años debido a causas que todavía no se han detallado, de acuerdo a un comunicado que compartió su relacionista pública Lidda García Acosta.

"Nuestro Ray Reyes partió de nuestro plano terrenal. En este momento de dolor, la familia pide espacio. Solicitamos oración para sus familiares, amigos y fans en todo el mundo", señaló en el mensaje oficial difundido en las redes sociales.

