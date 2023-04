Roy Roselló, exintegrante de Menudo, denuncia que ejecutivo musical abusó sexualmente de él

Es un cantante y actor puertorriqueño que perteneció al grupo Menudo de 1983 a 1986. Protagonizó la película 'Estrella de la Selva', animó el programa brasilero 'Frente Jovem' y formó parte del dúo Roy & Rhaulin. | Fuente: Instagram

El cantante puertorriqueño Roy Rosselló, que integró el famoso grupo Menudo entre 1983 y 1986, afirma en un adelanto de un nuevo documental que fue abusado sexualmente por el exempresario discográfico José Menéndez, cuyos hijos cumplen cadena perpetua por su asesinato y el de su esposa Kitty en Estados Unidos.

"Ese es el hombre que me violó", dijo Rosselló, señalando una foto de Menéndez, en una declaración incluida en el trailer de la reveladora producción 'Menendez + Menudo: Boys Betrayed' que se presentó el programa 'Today' de la cadena NBC y que se estrenará el 2 de mayo en Peacock.

Los hermanos Erik y Lyle Menéndez dispararon a sus padres con una escopeta en su mansión en Beverly Hills en 1989 y dijeron durante el juicio, en la década de 1990, que estaban cansados de los abusos sexuales de su padre, y que su madre prefería ignorar.

El asesinato del entonces empresario de la discográfica 'RCA Victor' y de la exreina de belleza atrajo la atención del país, que siguió el desenlace del caso en 1996 cuando los hermanos fueron condenados por un jurado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por las muertes.

Rosselló mencionó que tenía 14 años cuando Menéndez abusó de él, y durante la presentación que hizo se le escucha decir: "Sé lo que me hizo en su casa".

No es la primera denuncia por abuso sexual

En 2014, Roy Rosello también afirmó que cuando formó parte de la popular agrupación juvenil fue ultrajado por el exmanager Edgardo Díaz. "Quiero perdonar al creador de Menudo (Edgardo Díaz) por la explotación y los abusos. Estoy en contra de la pedofilia", dijo el cantante en una entrevista.

Casi una semana después de la acusación, la respuesta de Díaz llegó a manera de un comunicado en el que desmintió completamente las palabras de Roy y afirmó estar con la conciencia tranquila por lo que no se gastará respondiendo esas acusaciones.

"Mi trayectoria profesional y mi carácter como individuo son incuestionables. Llevo muchos años trabajando en proyectos con familias que me han brindado su confianza por la seriedad de mis ejecutorias. No voy a pasar lo que me resta de vida defendiéndome y respondiendo a acusaciones. La vida es solo una y yo la vivo en paz”, señaló el representante musical.

Sin embargo, seis años más tarde, Edgardo Díaz fue incriminado nuevamente por el mismo delito, esta vez por Ángelo García, otro exintegrante de Menudo. "No fui el único", indicó el cantante luego de revelar que fue víctima de abuso sexual por parte del entorno del exmanager.

"Salí de Menudo a los 15 años, como 12 años me tardé en poder superar todo lo que me había pasado. Lo que sí te puedo revelar en mi caso, es que Díaz no me abusó sexualmente, fueron amigos, personas cercanas a él", sostuvo.

"Estoy seguro de que no fui el único que sufrió abuso sexual y por muchos años yo cargué dentro de mi espíritu un sentido de culpabilidad: 'qué fue lo que yo hice que me causó sufrir eso", expresó Ángelo García al programa 'Ventaneando'.

En otro momento, él aseguró que los hacían trabajar durante jornadas extenuantes; dando peso a las palabras de Jonathan Montenegro quien denunció que los hacían trabajar enfermos.

