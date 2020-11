Abel Talamantez, Alexis Grullón y Didier Hernández, integrantes de MDO, hablaron sobre "Súbete a mi moto" y Edgardo Díaz. | Fuente: Instagram | MDO Online

Una generación más actual de Menudo -llamada MDO que hasta el día de hoy perdura- aseguran que se sienten conformes con la serie “Súbete a mi moto” donde muestra la creación de la boy band boricua.

Abel Talamantez, Alexis Grullón y Didier Hernández revelaron que no pasaron por los abusos que los exintegrantes salieron a denunciar. Al contrario, calificaron a Edgardo Díaz como un buen estratega ya que sacó a flote la agrupación cuando estuvieron en problemas.

Como se recuerda, Sergio Blass y Rubén fueron detenidos en Miami por llevar marihuana. Así que el exmánager creó MDO donde los tres mencionados formaron parte. Lo único en lo que estuvieron de acuerdo, fue en el trabajo excesivo que tenían ya que, debido al éxito de la banda, había mucho estrés.

Con respecto a las denuncias contra Edgardo Díaz, Alexis Grullón para Mi Diario, aseguró que no la pasó mal y que solo hablará de su experiencia:

“Nosotros contamos lo que vivimos nosotros, sin desacreditar lo que ellos (algunos exintegrantes) cuentan, nosotros no la pasamos mal, sólo queríamos cantar y desde temprano viajamos por el mundo, no lo conocimos por medio de un libro. Abel entró al grupo con 12 años y yo con 14 años, no nos fue mal. Vivimos como hermanos y la familia de los integrantes estábamos siempre unidos para todos lados. Inclusive luego de Menudo decidimos hacer MDO siendo socios de Edgardo Díaz”, dijo el artista.

Por otro lado, Abel Talamantez comentó al medio El Sol de México, que siempre se sintió afortunado debido a que ha formado parte de una agrupación importante, ha ido creciendo profesionalmente y solo se está enfocando en su carrera.

“ME TOCA INTERPRETARLO, NO JUZGARLO”

Tras el estreno de “Súbete a mi moto” por Amazon Prime, varios integrantes que han pertenecido a la banda puertorriqueña desde su inicio revelaron los abusos que sufrieron por parte del exmánager Edgardo Díaz.

Las confesiones sobre abuso sexual, maltrato infantil y laboral, el actor que le da vida al fundador de la boy band, Yamil Ureña, aseguró que tuvo un poco de temor al interpretarlo ya que tiene una historia polémica y no sabía cómo lo iban a tomar.

A pesar de haber nacido en Puerto Rico, Ureña confesó que no conocía la historia de Menudo así que le sorprendió todo lo que leyó en los guiones. Para Yamil fue un reto hacer de Edgardo Díaz en tres épocas diferentes y aseguró que el saber más sobre él no fue motivo para dar un paso al costado:

“Al final del día, él también es un ser humano. No me toca juzgarlo, me toca interpretarlo. Al público le toca decidir”, dijo el actor. “Este personaje tiene muchos matices, a veces puedes odiarlo o comprenderlo”, comentó.

