Yamil Ureña interpreta a Edgardo Díaz, exmánager de Menudo, en la serie "Súbete a mi moto". | Fuente: Composición

Tras el estreno de “Súbete a mi moto” por Amazon Prime, varios integrantes que han pertenecido a la banda puertorriqueña desde su inicio revelaron los abusos que sufrieron por parte del exmánager Edgardo Díaz.

Las confesiones sobre abuso sexual, maltrato infantil y laboral, el actor que le da vida al fundador de la boy band, Yamil Ureña, aseguró que tuvo un poco de temor al interpretarlo ya que tiene una historia polémica y no sabía cómo lo iban a tomar.

“Al principio estaba preocupado porque el personaje es fuerte”, dijo el artista en una entrevista para El Día. “Sin embargo, a la gente le ha gustado mi interpretación, han entendido que ese es mi trabajo”, continuó.

A pesar de haber nacido en Puerto Rico, Ureña confesó que no conocía la historia de Menudo así que le sorprendió todo lo que leyó en los guiones. Para Yamil fue un reto hacer de Edgardo Díaz en tres épocas diferentes y aseguró que el saber más sobre él no fue motivo para dar un paso al costado:

“Al final del día, él también es un ser humano. No me toca juzgarlo, me toca interpretarlo. Al público le toca decidir”, dijo el actor. “Este personaje tiene muchos matices, a veces puedes odiarlo o comprenderlo”, comentó.

SOBRE LOS ABUSOS A MENUDO

El actor puertorriqueño se sorprendió al momento de conocer los abusos de Edgardo Díaz con los integrantes de Menudo. Confesó que lo conoció una vez, pero no sabía de los pormenores de su vida.

“Yo conozco lo brillante que es como productor porque una vez coincidimos, pero no sé detalles de lo que hizo con la agrupación”, contó Yamil Ureña.

Como se sabe, la serie "Súbete a mi moto", que se estrenó en Amazon Prime Video, pretende regresar a fanáticos y espectadores a la época de las décadas de 1980 y 1990 con una historia llena de nostalgia e ilusión resultado del retrato audiovisual del fenómeno musical latinoamericano Menudo.

"La historia involucraba a 33 integrantes en un espacio de 20 años y me pareció sumamente interesante explorar esa vida de 33 individuos que pasaron por el grupo por diferentes décadas todos bajo la creación de Edgardo", aseguró la productora Mary Black.

