Jenna Ortega admite que "era una persona infeliz" después del éxito de 'Merlina'

Jenna Ortega reveló que atravesó un periodo de infelicidad luego del éxito de la serie Merlina (Wednesday), producción de Netflix en la que interpreta a la hija de la familia Addams. En entrevista con Harper’s Bazaar, la actriz admitió sentirse "increíblemente incomprendida" en la etapa más auspiciosa de su carrera.

A pesar de haber trabajado desde niña, la fama de de Ortega llegó con Merlina, lo que provocó que cada una de sus decisiones fuera sometida al escrutinio público en redes sociales.

"Siento que ser un 'bully' está de moda ahora mismo", afirmó la actriz refieriéndose al perfil oscuro de su personaje. "Haber estado del lado equivocado del chisme fue una experiencia muy reveladora".

Cabe mencionar que la serie explora explora los años de estudiante de Merlina en la Academia Nevermore, un lugar creado para adolescentes problemáticos con habilidades fantásticas. Precisamente, el término 'bully' hace referencia a las conductas de violencia ejercidas por individuos o grupos dentro de contextos educativos.

Los pros y los contras de Jenna Ortega tras el éxito de Merlina



Ortega describió el éxito de Merlina como un arma de doble filo. Entre los aspectos positivos, mencionó que aprendió a tocar el violonchelo y a desarrollar nuevos intereses personales. "Definitivamente siento que ahora tengo un gusto más gótico que cuando era adolescente", comentó. "Siempre me han gustado las cosas oscuras o me han fascinado, pero era una chica Disney, y todo ese rollo es ser alegre, amable y súper dulce".

En cuanto a los aspectos negativos, la actriz señaló uno que, según dijo, podría representar un riesgo para su carrera: "Estoy trabajando en una serie que continuaré haciendo durante años, en la que interpreto a una colegiala, pero también soy una mujer joven". Esa fue la razón por la que Ortega decidió participar en producciones distintas tras finalizar la primera temporada de la serie.

Entre sus próximos proyectos figuran Death of a Unicorn, Hurry Up Tomorrow junto a The Weeknd, Klara and the Sun dirigida por Taika Waititi y The Gallerist con Natalie Portman.

Su paso de estrella infantil a actriz adulta

Jenna Ortega señaló que su transición de estrella infantil a intérprete adulta ha sido todo un reto. "Simplemente sientes que no te toman en serio", afirmó. Sobre su personaje en Merlina, agregó: "Es algo muy condescendiente estar vestida con el disfraz de colegiala. Además, cuando eres bajita, la gente ya te mira físicamente hacia abajo... Las chicas, si no se mantienen como esa imagen perfecta con la que fueron presentadas al público, entonces es: 'Ah, algo anda mal. Cambió. Vendió su alma'".

Más allá de lo difícil que puede ser enfrentar la fama, Ortega agradeció el apoyo de su club de fans. "Quiero poder retribuirles. Pero también quiero hacer cosas que me llenen creativamente", declaró. "Así que se trata de encontrar ese equilibrio entre hacer películas que podrían interesarles a ellos y otras que me interesan a mí. [Quiero papeles que sean] más maduros, más atrevidos, distintos. Y quiero poder reunir a todos mis personajes femeninos y ver algo diferente en cada uno de ellos"

La segunda temporada de Merlina se estrenará en dos partes por Netflix, la primera el 6 de agosto y la segunda el 3 de septiembre de 2025.