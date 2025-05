"Ocurrió una falta de respeto": Carlos Morales da su versión de por qué se separó de Jessica Newton

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Morales, expareja de Jessica Newton y actual precandidato presidencial, continúa ofreciendo declaraciones sobre la relación que mantuvo hasta 1999 con la directora del Miss Perú. En una reciente entrevista para el pódcast Sin permiso, el empresario fue consultado sobre los motivos que lo llevaron a separarse de la exreina de belleza.



Según su versión, la ruptura se debió a dos motivos principales; el primero por una supuesta falta de respeto hacia una persona de su entorno y el segundo debido a un presunto enfrentamiento vinculado a su primera relación.



"Ocurrió una falta de respeto con una persona que vivía en la casa, a la que yo consideraba mucho porque se sacrificaba muchísimo para que nosotros pudiéramos estar viendo negocios o viajando y dos, porque la relación no estaba muy bien, se resentía el hecho de que tenían enfrentamientos en la calle con mi primera relación. Cuando eso pasa tú siempre terminas pagando los platos rotos", afirmó.

"Cuando tú hablas de una persona del sexo opuesto -una mujer en este caso- hables bien o hables mal, siempre va a rebotar en tu contra porque así es el morbo en las sociedades. Yo he tratado de evitar eso", agregó a su declaración.

¿Qué dijo Carlos Morales sobre el cambio de apellido de su hija biológica, Cassandra?

Durante la charla, Morales también se refirió a la difícil relación que mantiene con los tres hijos que tuvo con Jessica Newton, en particular sobre su hija biológica, Cassandra Sánchez de Lamadrid, quien lleva el apellido de su padrastro, Fernando Sánchez de Lamadrid.

"Te puedes cambiar de apellido, esas son letras, pero nunca te vas a poder cambiar de sangre", sostuvo el empresario. A pesar de los problemas y las diferencias, Morales aseguró que mantiene el mismo afecto hacia sus hijos. "Yo los quiero y los voy a seguir amando", manifestó.

Como se recuerda, la esposa de Deyvis Orosco restó importancia a las declaraciones del empresario y explicó las razones por las que lleva el apellido de la actual pareja de su madre.

"Padre es el que cría, no el que engendra. Y hablo por todas las personas que hoy tienen la suerte, la salud y la claridad mental de poder decir que tienen un padre como el mío, que es Fernando Sánchez de Lamadrid. No voy a hablar más del tema, porque él es mi padre", expresó.

Jessica Newton responde a Carlos Morales

En medio de la controversia familiar, Jessica Newton, directora del Miss Perú, decidió no entrar en polémicas tras las primeras declaraciones de Carlos Morales. "Yo no he tocado nunca este tema, no necesito hacerlo para salir en los medios”, afirmó durante la presentación oficial de las candidatas al Miss Perú 2025, evento en el que estuvo acompañada por su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Días atrás, Jessica le exigió a Morales la devolución de una vivienda, sin embargo, ante la prensa prefirió mantener la discreción y comentó: "Tengo un abogado que lleva un proceso hace más de 20 años".

Carlos Morales aseguró que su relación con Newton no fue producto de una infidelidad, sino que inició tras terminar su primer compromiso. Además, mencionó que se casó en Estados Unidos después de que Jessica contrajera matrimonio, y que desde entonces comenzaron los problemas relacionados con la convivencia y la relación con sus hijos.