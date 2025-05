"He estado sufriendo en silencio": Rachel Gupta, ex Miss Grand International 2024, denuncia abandono, manipulación y maltrato

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo que para Rachel Gupta empezó como el sueño de su vida, terminó convirtiéndose en una de las experiencias más traumáticas que ha vivido. La modelo de 21 años, quien fue coronada Miss Grand International 2024 en octubre del año pasado, anunció esta semana su renuncia al título. Y lo hizo con un video de una hora en redes sociales donde, con lágrimas en los ojos, expuso lo que calificó como un calvario: maltrato psicológico, abandono, manipulación, amenazas y soledad.

► Rachel Gupta, Miss Grand International 2024 y sucesora de Luciana Fuster, renuncia y denuncia maltrato

"Esta decisión de devolver la corona no vino desde el dolor, sino desde la fortaleza. No siento que haya perdido nada. Siento que lo he ganado todo", declaró. "No sé cómo explicarlo. Me siento libre por primera vez en meses. He estado ahogándome por tanto tiempo y ahora siento que salí a la superficie. Recuperé mi vida y estoy muy agradecida por eso".

En octubre de 2024, Gupta fue coronada como sucesora de Luciana Fuster en Miss Grand International.Fuente: Instagram: @_rachelgupta

"No se lo deseo ni a mi peor enemigo"

Gupta se convirtió en la primera representante de India en ganar el título de Miss Grand International, sucediendo a la peruana Luciana Fuster. Sin embargo, su reinado pronto tomó un giro inesperado. En su testimonio, la joven relató que su experiencia fue “horrible” y que no se la desea “ni a su peor enemigo”.

“No quiero que ninguna otra chica se vea en la misma situación en la que yo he estado, porque estos han sido los peores meses de mi vida. He tocado fondo. La última vez que fui verdaderamente feliz fue la noche en que gané. Desde entonces, todo ha ido cuesta abajo. He pasado los últimos meses completamente deprimida y sola", reveló.

Aunque intentaba mantener una imagen sonriente ante cámaras, Gupta asegura que en privado vivía una realidad muy distinta. "He estado sufriendo en silencio detrás de mi sonrisa", explicó. "Uno tiene que fingir que está bien cuando el mundo entero te está mirando".

Rachel Gupta afirmó que fue acosada y manipulada durante su reinado en Miss Grand International.Fuente: Instagram: @_rachelgupta

Una casa abandonada, sin comida ni teléfono

Tras su coronación, Rachel fue trasladada a Tailandia, donde la organización tiene su sede. Primero vivió en una habitación diminuta de hotel, donde ni siquiera podía abrir sus maletas "porque no había suficiente espacio". Luego, fue enviada a una casa alejada del centro, en condiciones que ella misma describió como indignas.

"Ni siquiera me dieron lo básico. No tenía auto, no me dieron teléfono, tuve que comprar uno para mantenerme en contacto con mi familia", contó. "No me daban comida. No había ollas ni sartenes en casa, no podía cocinar. Mi mamá incluso les escribió, suplicando que me dieran algo de fruta. Pero ni siquiera eso pudieron hacer".

Según dijo, vivía aislada, sin apoyo logístico ni psicológico, y a veces terminaba comiendo solo comida chatarra porque los pedidos no llegaban hasta su ubicación. “Tuve que rogar para que me dieran un mat de yoga. Y mientras tanto, hablaban constantemente de mi cuerpo, de mi peso. Recuerdo que enviaron a un representante que me pellizcaba partes del cuerpo y me decía: ‘Aquí tienes que bajar’. Fue humillante”.

La modelo denunció que la organización solo valora la apariencia y no brinda apoyo a sus ganadoras.Fuente: Instagram: @_rachelgupta

“No sabían —ni les importaba— si estaba viva o muerta”

Gupta denunció que la organización, encabezada por Nawat Itsaragrisil y Teresa Chaivisut, estaba completamente ausente, excepto cuando se trataba de posar ante cámaras. "Ellos no sabían —ni les importaba— si yo estaba viva o muerta hasta que nos cruzábamos en un evento y sonreíamos juntos para las cámaras como si fuéramos una familia feliz", afirmó.

También reveló que nunca se le pagó el premio en efectivo prometido y que, tras el primer mes, dejaron de transferirle incluso el estipendio mensual. A esto se sumó un presunto robo en su propia maleta mientras estaba de viaje. "Guardaba mi dinero escondido y, cuando regresé, faltaban mil dólares. Me dijeron: ‘Ve a la policía si quieres, igual no puedes probarlo’".

“Incluso si ganas, estarás completamente sola”, advirtió Rachel Gupta a futuras concursantes.Fuente: Instagram: @_rachelgupta

Una denuncia ignorada y la conversación que la marcó

En otro momento, Gupta relató una cena incómoda en la que escuchó cómo altos mandos de Miss Grand International desacreditaban el testimonio de una reina anterior que denunció acoso sexual. “Ella mintió. Es una mentirosa”, escuchó decir a Teresa Chaivisut, vicepresidenta del concurso. “Esa chica probablemente fue acosada y no le creyeron”.

También acusó a la organización de obligarla a promocionar productos de baja calidad en redes sociales, lo cual la hacía sentir culpable, y de recurrir a amenazas como herramienta de manipulación: “Usan la amenaza de quitarte la corona como un chantaje para tener control total sobre ti. No puedes mencionar ni un solo problema porque te responden diciendo que te van a quitar la corona”.

Incluso recordó un viaje a República Checa donde, según dijo, vio cómo la vicepresidenta gritaba durante una hora a una directora nacional por “haber elegido a la ganadora equivocada”.

Rachel Gupta, ex Miss Grand International 2024, pidió dejar de apoyar el certamen por su trato hacia las mujeres.Fuente: Instagram: @_rachelgupta

El viaje a Guatemala que no pudo concretar

Tras su renuncia, la organización publicó que Rachel Gupta había sido destituida por “incumplimiento de responsabilidades asignadas”, haciendo referencia a su inasistencia a un evento en Guatemala. Pero ella explicó que no pudo ir por los conflictos sin resolver con Miss Grand International.

"Les pedí que solucionaran los problemas porque, si no, no iba a poder viajar. Y lo único que recibí fueron amenazas agresivas: ‘Vamos a ir a la policía, vamos a demandarte’. Sé que Nawat dijo que no podía viajar por temas de visa, pero eso es falso. Tengo visas de 10 años para Estados Unidos, Reino Unido y Canadá".

La organización afirma que destituyó a Gupta por "incumplimiento de responsabilidades" y actos no autorizados.Fuente: Instagram: @missgrandinternational

"No les importa cómo hablas, ni lo que piensas"

Antes de terminar, Rachel Gupta ofreció un mensaje directo para quienes aún consideren competir en Miss Grand International. “Si compites allí, estás permitiendo que te juzguen de pies a cabeza de la manera más repugnante posible. Y sinceramente. A ellos no les importa cómo hablas, ni lo que piensas. Lo único que les importa es cómo te ves”.

Continuó diciendo: "Fui constantemente acosada, manipulada, ignorada y dejada a mi suerte. Todo esto mientras lidiaba con el intenso y abrumador escrutinio del ojo público. Estos han sido los meses más duros de mi vida... Por favor, no le den atención a esta organización horrible. Si dejan de hacerlo, tal vez las chicas dejen de postular. Y tal vez, ya no tengan el poder de tratar así a las mujeres”.

Gupta advirtió que, tras su denuncia, la organización podría intentar desacreditarla, pero pidió no perder de vista el fondo de su mensaje: “Si estás pensando en apoyar este certamen, o si eres una chica que —Dios no lo quiera— está pensando en competir, por favor, entra sabiendo todo esto: que incluso si ganas, estarás completamente sola y no vas a recibir amor, ni trato especial, ni seguridad, ni apoyo de esta organización”.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis