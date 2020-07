Actor mexicano dio positivo al COVID-19. | Fuente: Instagram

El actor mexicano Antonio 'Toño' Mauri, recordado por su papel en diversas telenovelas como "El privilegio de amar", "Velo de novia" y "La Otra", reveló la última semana que dio positivo al nuevo coronavirus.

Mauri sostuvo que se encontraba estable y que no solo él se había contagiado de la COVID-19, sino también su esposa, hijos y yerno, quienes viven en la misma casa.

No obstante, este miércoles, se conoció que el intérprete tuvo que ser internado en una clínica, debido a que se complicó su salud. 'Toño' Mauri además dejó un mensaje en sus redes sociales.

"Gracias por preocuparse por mi salud y la de mi familia. Gracias a Dios estamos bien, mejorando día a día. Yo tuve que ir al hospital y dentro de poco ya estaré en casa. Gracias a todo el equipo médico y de sanidad que son héroes sin capa y merecen todo nuestro respeto", escribió.

Como se recuerda, Mauri de 55 años manifestó su temor sobre que su salud se complique. “Me siento relativamente bien, pero esta enfermedad tiene altas y bajas, un día te sientes bien, otro te sientes atascado, en general creo que he tenido suerte y he estado bien de oxigenación, pero no deja de preocuparme”, dijo en el programa “Despierta América”.

“Yo empecé el jueves con la molestia, el domingo perdí el sabor, el olfato y ya de ahí en adelante vino todo el desarrollo”, contó Antonio Mauri.