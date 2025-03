"Me dejó atónito, estaba aterrorizado": Michael Caine recuerda la actuación de Heath Ledger en 'Batman'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una de las películas más recordadas de Heath Ledger es Batman: el caballero de la noche. El fallecido actor hizo un gran papel del Joker por lo que Michael Caine, quien interpretó a Alfred, recordó cómo fue trabajar con él. "Era un tipo encantador, muy amable y modesto", dijo en sus memorias Don't Look Back, You'll Trip Over: My Guide to Life (No mires atrás, tropezarás: Mi guía para la vida, por su nombre en español).

No obstante, destacó que la interpretación de Ledger fue "escalofriante". "El maquillaje corrido, el pelo raro, la voz rara. Era escalofriante. Me dejó atónito la primera vez que lo vi en acción; estaba aterrorizado", mencionó. El actor agregó que la actuación de Heath, que le valió un Oscar póstumo a Mejor Actor de Reparto en 2009, inspiró a otros en el set a "mejorar nuestro juego".

Asimismo, al reflexionar sobre la muerte de Heath Ledger, Michael Caine confesó que hasta ahora "todavía me pone triste pensar en ello". "Yo ni siquiera había hecho Zulu a esa edad. Piensa en lo que podría haber logrado; es desgarrador. Todos quedamos terriblemente impactados, y eso hizo que la publicidad de Batman ese verano fuera mucho más intensa, porque todos los periodistas querían hablar de su muerte".

Pese que murió a los 28 años, Caine elogió la capacidad de Ledger para transformarse en el Joker y calificó su trabajo como "una actuación para la historia". "Aunque su carrera se truncó tan pronto, creo que será recordado como un gran actor", finalizó.

Heath Ledger y su éxito como Joker en Batman: El caballero de la noche

Heath Ledger brilló por todo lo alto con su actuación de Guasón (por su nombre en español) en Batman: El caballero de la noche. La recordada película de Christopher Nolan, hecha para DC Studios, sobre el superhéroe oscuro de Ciudad Gótica interpretado por Christian Bale.

El largometraje logró varios reconocimientos principalmente por la actuación de Ledger. Además, la película fue nominada a ocho premios en la edición 81 de la Academia resultando ganadora a Mejor edición de sonido y Mejor actor de reparto con Heath Ledger. El premio fue recibido por su familia.

De igual manera, Ledger ganó un Globo de Oro póstumo en la misma categoría el cual fue recibido por Christopher Nolan, director de la trilogía de Batman de Warner Bros. "Heath no solo actuaba, creaba. Era un colaborador apasionado que elevó toda la producción", resaltó Nolan en su discurso.

¿De qué murió Heath Ledger?

Heath Ledger falleció el 22 de enero de 2008. El actor, que tenía 28 años, fue encontrado inconsciente en su apartamento en la ciudad de Manhattan. Fue su ama de llaves, Teresa Solomon, y su masajista, Diana Wolozin, quienes encontraron el cuerpo de Ledger llamando luego a las autoridades que certificaron su deceso.

El informe forense determinó que el actor murió producto de “una intoxicación aguda causado por los efectos combinados de oxicodona, hidrocodona, temazepam, alprazolam, diazepam y doxilamina”. Ledger se administraba dichos fármacos para tratar sus problemas de insomnio, ansiedad, y depresión. Sin embargo, el consumo masivo de estos, de acuerdo con los médicos, le causaron “una muerte accidental”.

