'The Batman 2' retrasó otra vez su estreno: Warner Bros. reprogramó la película para el 2027

The Batman 2 retrasó otra vez su estreno en cines. Warner Bros. acaba de reprogramar nuevamente la esperada película del héroe murciélago de Ciudad Gótica. La secuela de The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, estuvo prevista para llegar a la pantalla grande el 3 de octubre de 2025. Luego, el filme fue postergado para el 2 de octubre de 2026.

Ahora, de acuerdo con información difundido por Deadline, el nuevo proyecto cinematográfico de Matt Reeves, que será la continuación de la exitosa serie El Pingüino, de HBO, reprogramó su lanzamiento a las salas de cines, para el 1 de octubre de 2027.

“La producción no está programada para comenzar hasta fines del verano y, con una secuela con muchos efectos visuales como esta, un estreno en cines en otoño de 2026 está al alcance”, señaló el portal estadounidense.

Cabe mencionar que la primera película The Batman (2022) fue uno de los grandes éxitos de taquilla de Warner Bros luego de la pandemia de la COVID-19. El largometraje, basado en el superhéroe de DC, logró recaudar 369 millones de dólares en Estados Unidos y 402 millones de dólares a nivel internacional, logrando un total de 772 millones de dólares.

Robert Pattinson continuará interpretando a Batman en la nueva película de Warner Bros. | Fuente: Warner Bros

El Pingüino, la exitosa miniserie spin-off de The Batman

La película The Batman dio a pie a la creación de la serie El Pingüino, de Lauren LeFranc. Luego de su lanzamiento en setiembre, El Pingüino batió varios récords con sus ocho episodios emitidos en HBO. Asimismo, se convirtió en la tercera serie con el debut más visto en HBO, después de The House of the Dragon y The Last of Us.

Eso no es todo. El Pingüino consiguió tres nominaciones a los Globos de Oro 2025:

-Mejor Miniserie, Antología o Película para Televisión, compitiendo con otras series como: Bebé reno, Disclaimer, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, Ripley y True Detective: Night Country.

-Su protagonista Colin Farrell se encuentra nominado a Mejor Actor de una Miniserie.

-Cristin Milioti, actriz que interpreta a la lideresa de la mafia Sofia Falcone, hija de Carmine Falcone, fue nominada en la categoría Mejor Actriz de una Miniserie.

El filme The Batman 2 será la continuación de la exitosa serie El Pingüino de HBO. | Fuente: HBO

¿Qué se sabe de la nueva película The Batman 2?

The Batman 2 todavía no revela su sinopsis oficial. Por ahora, se conoce que Warner dispuso a Matt Reeves para dirigir la película luego de realizar la primera entrega.

Del mismo modo, se conoció que Robert Pattinson retomará su papel como el Caballero Oscuro. Aunque los detalles del elenco aún no se han revelado, se especula sobre la posible reaparición de Barry Keoghan como el Joker.

Ante la larga espera para ver The Batman 2, los fanáticos pueden ya disfrutar de El Pingüino, la serie estrenada en Max desde el 19 de septiembre hasta el 10 de noviembre de 2024.

Ambientada poco después de los eventos de The Batman, la trama protagonizada por Collin Farrell sigue a Oswald Cobblepot en su intento por convertirse en el nuevo líder de Gotham tras la desaparición de Carmine Falcone.

The Batman recaudó 772 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.Fuente: Warner Bros

¿De qué trata The Batman y quiénes actúan en la película?

The Batman es una película estadounidense de superhéroes dirigida por Matt Reeves y basada en el personaje del cómic de DC creado por Bob Kane y Bill Finger. El guión fue escrito por Reeves y Peter Craig.

El filme narra los acontecimientos del vigilante Batman durante su segundo año luchando contra el crimen y la corrupción en ciudad Gótica y su enfrentamiento con el villano El Acertijo.

"Bruce Wayne está sumido en las profundidades de las sombras de ciudad Gótica. Este vigilante solitario cuenta con pocos aliados de confianza y eso le ha llevado a convertirse en la única encarnación de la venganza entre sus conciudadanos. Cuando un asesino apunta a la élite de Gótica con una serie de maquinaciones sádicas, un rastro de pistas crípticas lleva a Batman a realizar una investigación en el inframundo", se lee en la sinopsis oficial.

La película está protagonizada por Robert Pattinson como Batman. El elenco lo completan: Zoë Kravitz (Gatúbela), Paul Dano (El Acertijo), Jeffrey Wright (James Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) y Colin Farrell (El Pingüino).

The Batman 2 ahora llegará a los cines el 1 de octubre de 2027.Fuente: Warner Bros

