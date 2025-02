"Ojalá no tuviera mi apellido": Patrick Schwarzenegger niega que su padre lo haya ayudado a entrar a 'The White Lotus'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Patrick Schwarzenegger, hijo del legendario Arnold Schwarzenegger, reveló en una reciente entrevista que en ocasiones desearía no llevar su famoso apellido. Esto se debe a las críticas y suposiciones de que su incursión en la actuación, incluido su papel en la tercera temporada de The White Lotus, se debe exclusivamente a la ayuda de su padre.

El actor, de 30 años, afirmó haber desarrollado su carrera de manera independiente para abrirse paso en la industria. Incluso mencionó que tiene en su haber "cientos de audiciones rechazadas", antes de llegar a la serie de HBO.

"Sé que hay gente que dirá que solo conseguí este papel por quién es mi padre. No ven que llevo 10 años tomando clases de interpretación, que hacía obras de teatro en la escuela cada semana, que trabajaba en mis personajes durante horas o que he pasado por cientos de audiciones rechazadas", comentó el actor al medio The Sunday Times.

Si bien reconoce que este tipo de críticas pueden ser frustrantes, dijo que está orgulloso de su familia.

"Por supuesto que es frustrante y puedes sentirte encasillado, y en ese momento piensas: 'Ojalá no tuviera mi apellido'. Pero es un pensamiento pasajero. Nunca cambiaría mi vida por la de nadie. Soy muy afortunado de tener la vida y la familia que tengo, los padres que tengo y las lecciones y valores que me han inculcado", agregó.

La influencia de Arnold Schwarzenegger

Desde pequeño, Patrick Schwarzenegger sintió fascinación por la actuación al observar a su padre en el set de rodaje. En una entrevista previa con People, dijo que su interés nació al verlo interpretar a Mr. Freeze en la película Batman & Robin.

"Ir al set con mi padre fue donde nació mi amor por la interpretación. Siempre me sacaba temprano de la escuela. Iba a los estudios de Universal, lo veía entrar como papá y salir como Mr. Freeze. Me pasaba el día ahí, fascinado por todo lo relacionado con el cine", relató.

El apoyo de Walton Goggins y Chris Pratt

Durante los últimos meses, Patrick Schwarzenegger recibió el respaldo de importantes figuras de la industria cinematográfica. Entre ellos, el reconocido actor Walton Goggins le dio un consejo para afrontar los nervios y confiar en sí mismo.

"Era el primer día de rodaje y le pregunté si aún se ponía nervioso. Me dijo: 'Sí, me pongo nervioso'. Y luego me puso un dedo en el pecho y dijo: 'Pero nunca, nunca cuestiono que soy el actor adecuado para este trabajo, y nunca cuestiono mi proceso ni que puedo salir ahí y arrasar'", comentó.

Por otro lado, su cuñado Chris Pratt, elogió su trabajo en The White Lotus durante una conversación con E! News, en la que dijo que toda la familia está "muy orgullosa" de él.

"Es un actor muy sólido, porque el personaje que interpreta es completamente diferente a quien es en la vida real. Ha creado un personaje que se siente natural y auténtico. Llevo años diciéndolo, y también se lo he dicho a él: realmente creo que estamos entrando al momento de Patrick. Lo he estado observando y ha trabajado muy duro. Es súper ambicioso, y sé que eso lo ha heredado tanto de su madre como de su padre", declaró Pratt.

