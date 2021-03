Prince Jackson se sincera sobre la vida junto a su padre, el fallecido Michael Jackson. | Fuente: AFP

Michael Joseph Jackson Jr., también conocido como Prince, se sinceró sobre su fallecido padre Michael Jackson en una inusual entrevista. A sus 24 años y con dos hermanos menores (Paris, de 22, y Blanket, de 19), la joven celebridad recuerda los momentos que vivió junto al ‘Rey del Pop’ y cómo fue crecer bajo su impresionante fama.

En conversación con Fox Soul, el hijo de Michael Jackson confiesa que el primer momento en el que supo que su progenitor era un hombre aclamado fue cuando vio a sus seguidores en un concierto. “Veía a gente siguiéndonos”, admite al recordar sobre su infancia. “Personas que solo querían alcanzar a mi padre y tocarlo”.

“Pero fue realmente cuando tenía alrededor de 10 u 11, cuando estaba viendo un video de mi papá cantando… Él estaba haciendo una presentación afuera, y veías este mar de gente”, cuenta Prince Jackson. “Había personas desmayándose en la audiencia, y le pregunte a mi papá: ‘¿Por qué se desmayan? Yo te veo todos los días y no me desmayo’”.

Para el mayor de los hermanos Jackson ese momento en específico “tuvo una resonancia de que la gente realmente amaba a mi padre”. Crecer junto a el célebre artista también permitió que la música fuera parte de sus vidas, tal como lo fue del propio Michael Jackson desde su niñez.

“Una de mis memorias favoritas es de cuando mi hermana [Paris Jackson] y yo estábamos haciendo una protesta sobre salvar los animales, y caminábamos por mi habitación protestando y escuchando ‘They Don’t Care About Us’. (…) No tengo una voz para cantar… y no puedo bailar”, señala –entre risas– al rescatar su conexión con la música en sus inicios.

Las lecciones que le dejó Michael Jackson

Prince Jackson asegura que su padre Michael Jackson le dejó muchas lecciones que ha aplicado en distintos momentos de su vida, pero una de las principales es “nunca dejar de aprender”. Como se recuerda, el intérprete de música pop falleció a los 50 años en el 2009, dejando a su mayor hijo con solo 12 años.

“Me gradué y eso no significa que haya dejado de aprender”, sostuvo sobre el término de sus estudios superiores en Loyola Marymount University en el 2019. Además, recuerda otra frase de Michael Jackson: “Mi padre también decía algo como ‘en el momento en que dejas de aprender es en el que vas a empezar a morir’”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.