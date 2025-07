"Esta amistad se acabó": Leslie Shaw arremete contra 'Chechito' tras no aclarar si tuvieron un affaire

La cantante se mostró indignada en redes sociales luego de que 'Chechito' evitara responder si tuvo o no un romance con ella en El valor de la verdad.

"Hay niveles", dijo Leslie Shaw, visiblemente molesta, luego de enterarse de que Sergio Romero, más conocido como 'Chechito', evitó responder si mantuvo una relación amorosa con ella durante su participación en El valor de la verdad.

El último domingo, Chechito se sentó en el temido sillón rojo para hablar con Beto Ortiz de su difícil pasado y revelar episodios poco conocidos de su vida personal. Todo transcurría con aparente normalidad hasta que apareció la pregunta siete: "¿Tuviste un affaire con Leslie Shaw?".

Antes de que el cantante pudiera contestar, Carlos, uno de sus acompañantes, apretó el botón rojo y anuló la pregunta, librándolo de dar una respuesta. porque Sergio y Leslie son amigos. Tienen una relación amical, laboral bastante importante”, explicó.

Como pregunta de reemplazo, Beto lanzó: “¿Te gusta ser colágeno?”. 'Chechito' respondió entre risas: “Me gustan mayores. Me llama mucho la atención la experiencia que tienen. Tengo apenas 20 años y me falta aprender mucho”. También confesó que la mujer mayor con la que ha estado le llevaba 13 años.

La furiosa reacción de Leslie Shaw

Luego de la emisión del programa, Leslie Shaw reaccionó desde sus historias de Instagram: “No he dicho nada de lo de 'Chechito' porque pensé que iba a responder que obviamente hay niveles, y yo jamás me metería con él”.

“Esta amistad se acabó. Que aprieten el botón y que no aclare que no pasó nada, sabiendo que yo tengo novio hace años, me parece de m*”**, sentenció.

Leslie añadió que durante el tiempo que compartieron, siempre estuvo presente su pareja, Leo, y que confiaban en 'Chechito'. “Dedícate a hablar de tu crush, de tu gente, igualado. A muy poca gente le doy mi amistad. Te irás al canal de los envidiosos”, dijo.

También reveló que planearon grabar una canción juntos, pero el proyecto no avanzó: “Íbamos a hacer una canción, pero no lo hicimos porque él quería escribir y lo poco que escribió en el estudio no sirvió para nada. Olvídate de la canción, de que te voy a apoyar, olvídate de mí y de mi novio…”

Y concluyó su mensaje con una advertencia: “Vas a tener que andar con más seguridad, porque cuando Leo vaya a Perú… Yo que tú, me mudo”.

