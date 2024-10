Michael Jackson y sus confesiones reveladas en las memorias póstumas de Lisa Marie Presley

La hija de Elvis Presley reveló en su libro póstumo detalles íntimos de su relación con Michael Jackson, desde cuando se conocieron en 1994.

Michael Jackson, el desaparecido Rey del Pop, era "virgen" a los 35 años, según revela su exesposa Lisa Marie Presley en sus memorias póstumas. Presley, quien falleció en 2023, comparte en su libro detalles íntimos de su relación con Jackson.

En From Here to the Great Unknown, publicado el martes, la hija de Elvis Presley, el Rey del Rock, describe cómo el cantante le confesó que nunca había tenido relaciones sexuales antes de comenzar a salir con ella. Presley admitió sentirse "aterrorizada" por la revelación, que llegó al inicio de su relación.

Michael y Lisa Marie se casaron en mayo de 1994, cuando él tenía 35 años y ella 25, solo semanas después de que Presley finalizara su divorcio de Danny Keough. Sin embargo, su unión duró poco más de dos años, culminando en su divorcio en agosto de 1996.

¿Cómo se conocieron Michael Jackson y Lisa Marie Presley?

Aunque Jackson y Presley se conocieron cuando eran jóvenes, no fue hasta 1994 que su relación se tornó romántica, según los extractos de las memorias publicados por People. En ese momento, Presley aún estaba casada con su primer esposo, Danny Keough. Sin embargo, su matrimonio llegó a su fin tras un viaje a Las Vegas, donde Jackson le confesó sus sentimientos.

"Michael me dijo: 'No sé si te has dado cuenta, pero estoy completamente enamorado de ti. Quiero que nos casemos y que seas la madre de mis hijos'", relata Presley en el libro. "No dije nada de inmediato, pero si lo hice después: 'Me siento muy halagada, ni siquiera puedo hablar'. Para entonces, sentí que también estaba enamorada de él".

Michael Jackson "todavía era virgen"

Uno de los detalles más sorprendentes que Lisa Marie Presley revela en sus memorias es la confesión de Michael Jackson sobre su virginidad. Cuando empezaron su relación, "me dijo que todavía era virgen", escribe Presley. La revelación de Jackson la tomó por sorpresa. "Estaba aterrorizada porque no quería dar un paso en falso", confiesa.

Según el libro, Jackson había tenido algunos romances, como con la actriz Tatum O'Neal, y una relación cercana con Brooke Shields, aunque asegura que ninguno de esos vínculos había sido físico, más allá de un beso. Presley también menciona que Madonna intentó seducir a Jackson en una ocasión, pero "no pasó nada".

Jackson falleció en 2009 a los 50 años debido a un paro cardíaco. Por su parte, Lisa Marie murió en enero de 2023 a los 54 años, víctima de una complicación intestinal que surgió tras una cirugía bariátrica realizada varios años antes.

Después de su muerte, fue la hija de Presley, la actriz Riley Keough, quien se encargó de completar las memorias, escuchando las grabaciones de su madre para preservar sus recuerdos.

