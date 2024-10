'El diario de la princesa 3′ está en producción con Anne Hathaway y ya tiene directora

La tercera entrega de El Diario de la Princesa llega 20 años después de la última película. Aunque los detalles de la trama aún no han sido confirmados, los fans esperan con emoción la continuación de la historia.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"¡Los milagros ocurren!", proclamó Anne Hathaway, quien interpretó a la querida princesa Mia Thermopolis en El diario de la princesa. A través de sus redes sociales, la actriz celebró el anuncio de Disney sobre la tercera parte de la saga, que llegará dos décadas después del estreno de la segunda entrega. La esperada película estará bajo la dirección de Adele Lim.

► El diablo viste a la moda tendrá secuela: Meryl Streep y Emily Blunt vuelven a los icónicos personajes

Anne compartió la noticia en Instagram con un emotivo video que revive momentos icónicos de las dos primeras películas, acompañado de la canción Miracles Happen (When You Believe) de Myra, parte del soundtrack de la primera película de 2001. Además, dejó un mensaje a los fans: "El cuento de hadas continúa".

Julie Andrews, Anne Hathaway y Larry Miller en 'El diario de la princesa'.Fuente: Walt Disney Pictures, BrownHouse Productions

¿Quién dirige El diario de la princesa 3?

Adele Lim, quien estará al frente del proyecto, expresó su entusiasmo en un comunicado compartido por The Hollywood Reporter: “Como una fanática empedernida de la película original, estoy más que emocionada de ser parte de la tercera entrega de esta querida franquicia. Esperamos celebrar sus principios fundamentales de poder femenino, alegría y mentoría con audiencias de todo el mundo".

Lim debutó como directora en 2023 con la comedia Joy Ride. Además, escribió el guion de la película animada Raya y el Último Dragón (2021) y coescribió la exitosa Crazy Rich Asians (2018), que recaudó 174 millones de dólares en Estados Unidos. También ha trabajado como guionista en series como John Doe y Dynasty, y fue productora en One Tree Hill.

Aunque los detalles de la trama aún no se han revelado, se espera que la historia siga los eventos de El diario de la princesa (2001) y El diario de la princesa 2 (2004), sin reiniciar la saga. Hathaway, en una entrevista con la revista V, mencionó en 2022 que estaban "en un buen lugar" respecto a la producción, aunque en ese momento no se pudo confirmar nada más.

Anne Hathaway y Abigail Breslin en 'El diario de la princesa 2'.Fuente: Walt Disney Pictures, ShondaLand, Martin Chase Productions

¿De qué trata El diario de la princesa?

En 2001, El diario de la princesa llegó a los cines y lanzó a Anne Hathaway al estrellato. La historia sigue a Mia Thermopolis, una adolescente común que de repente descubre que es heredera del trono de Genovia. Con la ayuda de su abuela real, interpretada por Julie Andrews, Mia debe aprender lo que significa ser una princesa mientras navega por la adolescencia.

La secuela, estrenada en 2004, mostró a Mia enfrentando un nuevo reto: para convertirse en reina de Genovia, debe casarse, pero aún no está preparada para dar ese gran paso. Ambas películas fueron dirigidas por el fallecido Garry Marshall y juntas recaudaron más de 300 millones de dólares a nivel mundial, consolidando su lugar como un clásico moderno.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis