La curiosa relación entre 'Pedro Navaja' y 'Thriller' que llevó a Michael Jackson a trabajar con Rubén Blades

Rubén Blades es una de las figuras más importantes de la música latina. Aunque su carrera se asocia principalmente con el movimiento salsero, el artista panameño ha incursionado en una amplia variedad de géneros musicales a lo largo de su discografía. Su talento como compositor le han valido múltiples reconocimientos, permitiéndole colaborar con algunos de los íconos de la industria.

Entre sus más grandes admiradores se encuentra el productor estadounidense Quincy Jones, conocido por su trabajo con leyendas como Ray Charles, Frank Sinatra, Miles Davis, Tony Bennett y, por supuesto, Michael Jackson.

Tal es su admiración por Blades que Jones se atrevió a adaptar los primeros acordes musicales de Pedro Navaja para el inicio de Thriller, canción incluida en el álbum homónimo del 'Rey del pop'. El salsero confirmó este singular hecho en una entrevista con el medio Time Out, en 2022.

"Quincy Jones es un fan de la salsa, y era fan mío también, yo no lo sabía, me lo presentó Harry Belafonte en una fiesta y ahí fue que me di cuenta. Me quedé extrañado porque dije "este tipo es el productor del disco más famoso en el mundo entero y se sabe mis canciones", aseveró.

De hecho, más tarde, Quincy Jones fue el nexo para que Rubén Blades trabaje de la mano con Michael Jackson para grabar su primera y única canción en español.

El día que Rubén Blades le enseñó español a Michael Jackson

En 1987, Michael Jackson lanzó una versión en español de su canción I just can't stop loving you, titulada Todo mi amor eres tú. Esta adaptación fue realizada por Rubén Blades, quien también se encargó de la traducción. La producción de la canción estuvo a cargo de Quincy Jones.

Una característica destacable del tema es la clara pronunciación del 'Rey del pop' en español, lo que no siempre es común entre los artistas angloparlantes que graban en nuestro idioma. Esto se logró gracias a que 'El poeta de la salsa' estuvo presente en el estudio de grabación durante tres días, ayudando a Jackson a perfeccionar su pronunciación.

Durante la creación del álbum Bad, Michael expresó a Quincy Jones su deseo de grabar algo en español. El productor contactó a Rubén Blades, quien aceptó la invitación.

"Michael quería grabar en español, fue su primera y única canción que grabó en español. Yo fui y escribí la letra del tema, le dije que habían cosas que tendrían que cambiar un poco, pero siempre siguiendo la línea de lo que él originalmente había escrito y cantado", cuenta Blades a la cadena Univisión.

"Fue muy buen alumno, tranquilo y muy profesional, al margen de sus excentricidades o problemas, como profesional lo encontré sumamente preparado", agregó el ex Ministro de Cultura de Panamá.

El creador de Pedro Navaja, quien hace poco tuvo una polémica con Willie Colón por su álbum Siembra 45 aniversario, también recordó cómo Jackson pedía repetir las tomas para perfeccionarlas, incluso en los descansos conversaban de temas que iban más allá de la música.

"Estaba muy preocupado por hacerlo bien y por hacerlo en perfecto español; él quería la pronunciación correcta. En los intermedios me hacía muchas preguntas sobre Latinoamérica. Mi impresión siempre fue de que él era como un niño adulto, pero un profesional completo", sostuvo.

Michael Jackson quería grabar un álbum completo en español

Poco tiempo después de grabar el tema, Rubén Blades recibió una llamada de Michael Jackson. En ese momento se habló del deseo del 'Rey de pop' de hacer un disco en español; sin embargo, esa ambición nunca se hizo realidad.

Su única grabación oficial en español fue Todo mi amor eres tú, cuyos créditos y regalías fueron compartidos.

"Michael hizo una cosa muy noble de parte de él. Me dio el 35% de la canción, él interpretó la canción como si yo hubiese hecho una letra nueva, entonces el tema salió como Michael Jackson y Rubén Blades contribuyendo en la canción", dijo el panameño.

Todo mi amor eres tú salió como un sencillo en 1987, posteriormente se incluyó en el disco Bad 25 aniversario.

Se cumplen 15 años de la muerte de Michael Jackson

Quince años después de su fallecimiento, la influencia de Michael Jackson como el indiscutible 'Rey del pop' sigue siendo innegable. Su carrera estuvo llena de éxitos que marcaron la historia de la música, como el álbum Thriller (1982), el más vendido de todos los tiempos, y canciones emblemáticas como Beat It (1982), Bad (1987) y Smooth Criminal (1988).

Sin embargo, la vida de Jackson no estuvo libre de polémicas. Enfrentó acusaciones de abuso infantil, cambios notorios en su apariencia física, y especulaciones sobre la paternidad de sus tres hijos. Además, su situación económica llegó a ser precaria a principios de los 2000, casi tocando la bancarrota.

El 25 de junio de 2009, Michael Jackson falleció a los 50 años por una sobredosis de anestésicos en su residencia cerca de Bel Air, el exclusivo barrio de celebridades en Los Ángeles. Su muerte generó innumerables especulaciones: algunos se preguntan si fue un suicidio o si su médico, quien fue condenado por homicidio involuntario, le recetó una cantidad excesiva de medicamentos intencionalmente. Estas preguntas aún persisten entre sus seguidores, manteniendo viva la controversia alrededor de su legado.

