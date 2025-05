Michael Pitt, actor de 'Dawson’s Creek' y 'Boardwalk Empire', fue arrestado por cargos de abuso sexual

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor estadounidense Michael Pitt fue detenido y procesado el pasado 2 de mayo en la Corte Criminal Suprema de Kings, en Brooklyn, por un incidente ocurrido en abril de 2020, reporta Variety. Las autoridades lo acusaron de dos cargos de abuso sexual en primer grado, además de agresión con objeto contundente y estrangulamiento en segundo grado. El actor se declaró no culpable de todos los cargos y, según TMZ, pagó la fianza y fue liberado. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 17 de junio.

El New York Post, que fue el primer medio en reportar el arresto, indicó que los cargos se derivan de cuatro incidentes separados con una exnovia, ocurridos entre abril de 2020 y agosto de 2021. Según el medio, durante ese periodo, Pitt presuntamente la agredió sexualmente y la atacó con objetos de cemento y un pedazo de madera en su residencia en Bushwick. El hecho habría ocurrido en agosto de 2021.

"Lamentablemente, vivimos en un mundo en el que alguien como el Sr. Pitt, un profesional exitoso que jamás consideraría cometer estos crímenes, puede ser arrestado solo por la palabra no corroborada de una persona desequilibrada. En realidad, esta acusación infundada surge sospechosamente cuatro o cinco años después del supuesto incidente, en una época en la que ambas partes mantenían una relación completamente consensuada y voluntaria. Este caso será desestimado", dijo a Variety, Jason Goldman, abogado del actor.

Antecedentes

Michael Pitt ya había tenido problemas con la ley tras los presuntos hechos de abuso. En julio de 2022, fue arrestado y acusado de agresión y hurto menor tras golpear a otro hombre en varias ocasiones y quitarle su teléfono. En septiembre del mismo año, fue hospitalizado luego de ser acusado de arrojar objetos desde una azotea hacia personas que transitaban por la vía pública.

La trayectoria de Michael Pitt

Michael Pitt inició su carrera actoral en 1999, a los 19 años, con su participación en la obra The Trestle at Pope Lick Creek en un teatro de Nueva York. Ese mismo año, consiguió un papel en la serie Dawson’s Creek, interpretando a Henry Parker en 15 episodios entre 1999 y 2000.

Su primer gran papel en el cine llegó con Hedwig and the Angry Inch (2001), lo que le abrió puertas a producciones independientes como Bully y a filmes de mayor presupuesto como Murder by Numbers, The Village y The Dreamers (2003), esta última dirigida por Bernardo Bertolucci.

Pitt continuó su trayectoria con roles en The Heart Is Deceitful Above All Things y Last Days de Gus Van Sant, donde interpretó a un personaje inspirado en Kurt Cobain. Más tarde protagonizó Silk (2007) y la comedia Delirious, además de participar en el remake de Funny Games (2008).

Su colaboración con Steve Buscemi se extendió más allá del cine con su participación en la serie Boardwalk Empire, donde interpretó a Jimmy Darmody durante las dos primeras temporadas. También fue imagen de la colección masculina Primavera-Verano 2012 de Prada.

Recientemente, el actor participó en tres producciones cinematográficas en 2023: el thriller Asphalt City, el drama criminal Reptile y la película de boxeo Day of the Fight.

Además de actuar, Pitt se dedicó a la música con su banda Pagoda y participó en la agrupación Twins of Evil.

