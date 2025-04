Michelle Obama revela las razones detrás de las especulaciones sobre su divorcio con Barack Obama

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Michelle Obama habló sobre la independencia que le otorga su nuevo estilo de vida, alejada de la política y de su rol como primera dama de Estados Unidos. Aunque esta etapa le ha traído satisfacciones, también ha dado lugar a especulaciones sobre un posible divorcio con su esposo, el expresidente Barack Obama.

En una entrevista para el pódcast Work in Progress de Sophia Bush, lanzado el martes 8 abril en iHeart Radio, la ex primera dama explicó cómo su vida ha cambiado desde que dejó la Casa Blanca.

"Es la primera vez en mi vida que todas mis decisiones son solo para mí", dijo Michelle, de 61 años, refiriéndose a las responsabilidades que limitaban su libertad durante los ocho años que formó parte del gobierno estadounidense.

También admitió que solía poner excusas como "tengo que asegurarme de que las niñas estén bien" o "mi esposo es el presidente, no puedo hacer eso", para evitar tomar decisiones.

"Ahora no puedo culpar a nadie más que a mí misma por mis decisiones o indecisiones. Creo que si soy honesta conmigo misma, podría haber tomado muchas de estas decisiones hace años. Pero no me di esa libertad", explicó.

Rumores de divorcio entre Barack y Michelle Obama

Michelle Obama también se refirió a las especulaciones recientes sobre una supuesta separación de Barack. Afirmó que su nueva independencia fue malinterpretada, e incluso se llegó a afirmar que la actriz Jennifer Aniston había sido la causa del supuesto rompimiento.

"Este año la gente ni siquiera pudo imaginar que yo estaba tomando decisiones por mí misma. Tuvieron que asumir que mi esposo y yo nos estábamos divorciando", manifestó.

En esa línea, aprovechó para hacer una crítica sobre la forma en que la sociedad reacciona ante las mujeres que ejercen su autonomía: "No podía ser simplemente una mujer adulta tomando decisiones por sí sola, ¿verdad? Pero eso es lo que la sociedad nos hace".

"Empezamos a preguntarnos: ¿qué soy? ¿qué estoy haciendo? ¿para qué estoy haciendo esto? Y si no encaja en el estereotipo de lo que la gente cree que deberíamos hacer, entonces lo etiquetan como algo negativo y horrible", agregó.

Barack Obama responde a rumores de separación con Michelle

Barack Obama también habló sobre su supuesta crisis matrimonial durante una charla con el presidente de Hamilton College, Steven Tepper, el pasado jueves 3 de abril. Con su carcterístico humor, el expresidente admitió estar "en una gran deuda" con su esposa tras sus dos mandatos, y que ha intentado compensar esa carga haciendo "cosas divertidas de vez en cuando".

"He estado tratando de salir de ese hoyo haciendo, de vez en cuando, cosas divertidas", dijo Barack, quien ha estado casado con Michelle desde 1992.

Michelle reveló que una de las formas en las que ella y Barack pasan el tiempo juntos es viendo televisión. Sin embargo, no siempre coinciden en los gustos.

"Barack y yo a veces discutimos sobre qué podemos ver juntos porque a él le gusta la muerte y la oscuridad", dijo. Entre sus series favoritas mencionó Nobody Wants This y Ted Lasso.

