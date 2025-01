Jennifer Aniston negó romance con Barack Obama, pero afirma que "no me molestan los rumores"

La protagonista de Friends desmiente los rumores sobre una relación con el expresidente Barack Obama, aunque admite que no le afectan las especulaciones.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último fin de semana, los rumores de una supuesta relación entre Jennifer Aniston y Barack Obama ocupó las portadas de diferentes medios de entretenimiento. De acuerdo con portales internacionales, una amiga de la protagonista de Friends habría dado a conocer la noticia a través de un mensaje.

El presunto romance dio fuerza a los comentarios de un posible divorcio entre él y Michelle Obama, con quien está casado desde 1992. La ausencia de la exprimera dama en los recientes eventos públicos a los que el político asistió solo intensificó las especulaciones sobre una separación.

En medio de la controversia, la actriz de Marley y yo tomó la decisión de desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram debido a la persistencia de sus seguidores en conocer más sobre la situación. Sin embargo, desmintió esta relación en una entrevista al programa Jimmy Kimmel Live!: "No me molestó el rumor, pero es absolutamente falso. Solo lo he visto (a Obama) una vez. Conozco más a Michelle que a él", mencionó.

Los problemas matrimoniales entre Barack y Michelle Obama comenzaron en 2013 cuando el portal National Enquirer mencionó que el matrimonio enfrentaba una crisis de supuesta infidelidad.

Barack Obama comparte sus secretos matrimoniales

Barack y Michelle Obama son una de las parejas más adoradas en el mundo de la política. El carisma y la fortaleza del matrimonio no deja de deslumbrar y -pese a la presión de vivir por ocho años en la Casa Blanca durante el mandato del demócrata- la relación de ambos se hizo más fuerte frente a la adversidad.

“Una tierra prometida”, primera parte de las memorias de Obama, cuenta sus recuerdos detrás de su carrera política y vida personal. Él y Michelle se conocieron en el primer año en la Facultad de Derecho de Harvard. El exmandatario se enamoró de ella desde el primer momento porque “era alta, hermosa, divertida, extrovertida, generosa y perversamente inteligente”.

Más tarde, como un matrimonio consolidado y dos hijas, la famosa abogada y escritora tuvo que lidiar con un cambio radical en su vida cuando su esposo fue elegido como presidente de Estados Unidos.

“Era como si, confinados como estábamos dentro de los muros de la Casa Blanca, todas sus fuentes previas de frustración se volvieran más concentradas, más vívidas, ya fuera por mi absorto en el trabajo las 24 horas del día o por la forma en que la política exponía a nuestra familia a escrutinio y ataques”, escribe el exjefe de estado estadounidense en su libro.

A pesar del “trasfondo de tensión en ella” que describe, Barack y Michelle Obama pudieron fortalecer su amor cuando él dejó el cargo presidencial en el 2017: “Michelle y yo dormíamos hasta tarde, cenábamos sin prisas, salíamos a dar largas caminatas, nadábamos en el mar, hacíamos balances, alimentábamos nuestra amistad, redescubríamos nuestro amor”.

Lugares misteriosos EP58 | Crímenes de Hollywood - Parte II En Hollywood nacen las más inspiradoras historias y estrellas, pero también se comenten los más terribles, sangrientos y trágicos crímenes que se han conocido. Este es el segundo episodio en el que conocemos algunos de los crímenes que han marcado la meca del cine, o Tinseltown, como se le llamaba hace algunos años. Les doy la bienvenida a este episodio de Lugares misteriosos lleno de true crime, investigaciones policiales y algunas actualizaciones sobre los asesinatos de Cielo Drive y Waverly Drive.Una advertencia antes de comenzar. Este episodio cuenta con detalle una serie de crímenes violentos, por lo que recomiendo tener discreción al escucharlo, especialmente con los menores de edad. Leer más Compartir Lugares misteriosos Share 00:00 · 00:00