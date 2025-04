Modelo en OnlyFans y alejada de su padre: así vive Sami Sheen, hija de Charlie Sheen

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Charlie Sheen parece no mejorar en la relación con sus hijas. Ahora, Sami Sheen, de 21 años, asegura que no ve a su padre hace cinco meses y que, además, él "se está perdiendo" de su exitosa etapa como modelo en OnlyFans.

Asimismo, Denise Richards, exesposa de Charlie Sheen, respaldó lo dicho por su primogénita y mencionó que tanto ella como su hermana menor Lola, de 19 años, han sentido la usencia del popular actor de 59 años. "Ellas han pasado por mucho con (las adicciones de) su padre", sostuvo.

Fue durante el episodio del programa reality Denise Richards and her Wild Things que Sami Sheen recalcó la difícil relación que mantiene con la estrella de Two and a Half Men.

"La paso muy mal con él. Creo que los primeros 13 años de mi vida fueron bastante malos, luego estuvimos bien un par de años, y ahora simplemente todo 'ok'", manifestó la joven influencer.

En ese sentido, Sami, quien es la hija mayor de Charlie Sheen con Denise Richards, reveló que no fue a un almuerzo convocado por el actor estadounidense. "Preferiría hacer, literalmente, cualquier otra cosa antes que ir a almorzar con mi padre", sostuvo.

El actor Charlie Sheen estaría distanciado de sus hijas con la actriz Denise Richards.

Sami Sheen y su incursión en OnlyFans

Sami Sheen decidió incursionar como modelo en OnlyFans. En los últimos meses, la joven colgó fotos y videos de ella en la popular plataforma de contenido exclusivo, así como en videos en Tik Tok donde recalca su rutina diaria y muestra las operaciones que se viene haciendo para poder resaltar más su belleza.

Ante el gran éxito que viene teniendo Sami en OnlyFans, mencionó que su padre Charlie Sheen "se está perdiendo" de verla en esta etapa "salvaje" en su vida. "Realmente se lo está perdiendo", puntualizó.

A pesar de las críticas de Sami y Denise Richards contra Charlie Sheen, su hija menor Lola discrepó de su madre y su hermana mayor asegurando que la relación con el actor es "muy buena". "Mi relación con mi papá definitivamente ha mejorado", acotó.

Sami Sheen, hija de Charlie Sheen, asegura que no habla con su padre hace cinco meses. | Fuente: Instagram (samisheen)

Sami Sheen reveló los procedimientos cosméticos que se hizo

Sami Sheen usó su cuenta de Tik Tok para poder enumerar a sus seguidores todos los procedimientos cosméticos a los que se sometió en los últimos meses para poder incursionar en OnlyFans.

"Aparentemente, he enojado a mucha gente al hacerme una operación de nariz, así que pensé que enojaría a más gente contándoles todo el trabajo que me he hecho", explicó.

Del mismo modo, reveló que se puso relleno de labios desde los 18 años y que alguna vez se colocó bótox en su frente, pero que no le gustó. "Lo odié (…) En realidad, me lo puse para levantar mis cejas así (gestos), pero hizo todo lo contrario", agregó.

Por otro lado, admitió que se hizo una rinoplastia luego de hacerse un "relleno nasal" para que su nariz se vea "recta y más levantada". Finalmente, comentó que se sometió a un aumento del busto pero que buscará hacerse otro más adelante. "Realmente, desearía haberlo hecho más grande", declaró.

