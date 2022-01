Micheille Soifer dio positivo a COVID-19. | Fuente: Instagram / Micheille Soifer

La cantante y personalidad televisiva Micheille Soifer ha dado positivo a COVID-19. Así lo anunció a través de su cuenta de Instagram. “Quería contarles que tengo COVID… Me dio justo en la semana más importante para mí, la semana de mi lanzamiento, el que tanto esperé”, escribió.

La popular “Michi” hace referencia al álbum “La Nena”, que sale este sábado 22 de enero en diferentes plataformas digitales. “No nos vamos a detener”, señaló la ex guerrera en el mensaje que va acompañado de dos fotografías.

Asimismo, Micheille Soifer aclaró cuál es su actual estado de salud. “Me preguntan si estoy bien, y debo decirles que gracias a mis vacunas solo me ha dado una fuerte gripe, y mi recomendación es que nos vacunemos, juntos podemos acabar con este virus”.

También reconoció haber sentido miedo y no saber cómo reaccionar, al ser esta la primera vez que contrae el virus. Finalmente, animó a sus seguidores a protegerse “¡No dejen de hacerlo ustedes! El COVID no nos va a vencer”.

Los comentarios de amigos y seguidores no se hicieron esperar. “Te mando miles de besos, mi Michi bella”, le escribió Johanna San Miguel. “Bella, pronta recuperación”, fueron las palabras de la reina de belleza Marina Mora. Tampoco faltaron los mensajes de sus hermanas Chris y Kimberly.

Micheille Soifer: "Me he salido del tema de los escándalos hace mucho tiempo, tratando de limpiar mi carrera"

La cantante Micheille Soifer salió a responder a sus críticos y comentó que ha salido de los escándalos hace mucho tiempo, "tratando de limpiar mi carrera, tratando de hacer música que es lo que más me gusta".

En declaraciones durante su programa “Los Trollers” de Radio La Zona, Micheille Soifer resaltó que trabaja desde hace 15 años en el mundo artístico televisivo.

"(Llevo) trabajando todos los días, rajándome, entonces que nadie quiera venir a dañar mi trabajo, mi carrera, de qué vive, qué es lo que está haciendo, mire cómo le está yendo... Yo estoy en el Grupo RPP hace cinco meses, trabajo y tengo un contrato con Latina Televisión, he hecho novelas que pronto van a salir; entonces a mí me parece muy mal que me quieran malograr la imagen, que me quieran dañar", dijo.

Además, se refirió directamente a Magaly Medina. "Quiero responderle a ella porque anoche sacó algo (en su programa de televisión) que realmente a mí me molestó muchísimo y lo voy a responder porque esto realmente merece ser aclarado y que la gente sepa el movimiento que estamos haciendo en Callao, y cómo una persona trata de cambiar todo lo bonito que estamos haciendo para ponerlo por el suelo", comentó.

