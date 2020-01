Michelle Williams está comprometido con el director Thomas Kail, además esperan a su primer hijo juntos. | Fuente: EFE

Michelle Williams se despidió del 2019 con buenas noticias: se ha comprometido con el director Thomas Kail y están esperando su primer hijo juntos. Se trata del segundo para la actriz quien tuvo una hija con el fallecido Heath Ledger.

Según la revista "People", quien dio a conocer la noticia, fue su hija Matilda, de 14 años, la que los presentó. Actualmente, la artista se encuentra en Londres grabando "Venom 2", bajo la dirección de Andy Serkis. Allí fue vista comprando ropa para bebés y paseando con su pareja.

Thomas Kail, de 42 años, dirigió a Michelle Williams, de 39 años, en la serie "Fosse / Verdon", en el que ella interpreta a la legendaria bailarina Gwen Verdon. Por esta actuación, ella competirá el domingo 5 de enero por el Globo de Oro. En los últimos años, la artista ha vivido unos excelentes años profesionales pues ha conseguido cuatro nominaciones al Oscar.

Michelle Williams tuvo una hija con el fallecido actor Heath Ledger. | Fuente:

VIDA ROMÁNTICA

Sin embargo, en su vida sentimental le ha ido más difícil. La exestrella de la exitosa serie "Dawson’s Creek" mantuvo una relación con Heath Ledger, se conocieron durante el rodaje de la película "Brokeback Mountain", de la cual nació su hija Matilda en 2005. Después de separarse, el actor australiano falleció en enero del 2008 a causa de una sobredosis.

Tras la trágica muerte, Michelle Williams dejó en claro que no había cerrado las puertas al amor. En una entrevista concedida en 2018 a "Vanity Fair", aseguró que "no había renunciado al amor". Además, recordó las palabras que le dijo a su hija para recordar a su padre: "Siempre le digo a Matilda: 'tu padre me quiso antes que todos pensasen que tenía talento o que era guapa o que vestía bien".

Después de Heath Ledger, tuvo algunas relaciones que no duraron mucho. En el 2018, se casó con el músico Phil Elverum; pero no duró mucho. La pareja habría roto de manera "amistosa". Mientras que para Thomas Kail, director del exitoso musical "Hamilton", estuvo casado previamente con la actriz Angela Christian. (Con información de Europa Press)