Miguel Ángel Silvestre Rambla es un actor español de cine y televisión. | Fuente: Netflix

El actor español Miguel Ángel Silvestre está acostumbrado a las peleas y escenas de acción en la pantalla chica, sin embargo, la realidad superó a la ficción. El pasado jueves 23 de marzo, el artista evitó que un ladrón robara en una exclusiva tienda en Madrid.

El protagonista de 'Sky Rojo', 'Sin tetas no hay paraíso' y 'La casa de papel' estaba dentro del establecimiento y se dio cuenta que el hampón intentaba huir con varios bolsos valorados en 10 mil euros.

Al percatarse del robo, Miguel Ángel Silvestre corrió detrás de él junto a uno de los trabajadores de la tienda y ambos consiguieron atraparlo: "La verdad es que no me di ni cuenta. Fue un poco de inercia. Es que oí que una chica gritaba y bueno, era porque se habían llevado unos bolsos y es que... no sé. Fue acción, reacción, la verdad”, dijo el actor para el programa Socialité.

Restándole importancia a su acción, le dejó el protagonismo al dependiente del local ya que fue él el que recuperó los bolsos: “Él llegó a traer los bolsos. Él es el que tiene el mérito. El héroe fue el chico que lo cogió", insistió. Además, dejó en claro que no es ningún superhéroe. “Qué va”, agregó entre risas.

Miguel Ángel Silvestre también participó en 'La casa de papel'

Los actores Patrick Criado ('Antidisturbios') y Miguel Ángel Silvestre ('Sky Rojo') fueron las nuevas caras de la quinta y última temporada de 'La casa de papel', cuya primera mitad se estrenó el pasado 3 de septiembre a nivel mundial en la plataforma Netflix.

Ambos interpretaron a dos personajes secundarios en la trama, al fallecido novio de Tokio (Úrsula Corberó) y al hijo de Berlín (Pedro Alonso). En el primer capítulo de la primera temporada de la exitosa serie, Berlín le contaba a Río (Miguel Herrán) lo que significa tener un hijo: “Es una cabeza nuclear que lo va a arrasar todo”.

Unos años después de esa afirmación, los espectadores de 'La casa de papel' conocerán a Rafael, el hijo de Berlín. Ahora tiene 31 años, ha estudiado ingeniería informática en el MIT de Massachusetts y tiene una cosa clara: no quiere ser como su padre.

“Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Esta era yo… y este, el amor de mi vida. La última vez que lo vi lo dejé en un charco de sangre con los ojos abiertos”, narra la actriz en pleno robo, acordándose de su amor.

Ese amor de la vida de Tokio es René (Miguel Ángel Silvestre), el hombre con el que empezó a atracar, con el que viajó y disfrutó antes de que Silene Oliveira supiera que las cosas, a veces, salen rematadamente mal.

