Miley Cyrus sorprendió al anunciar su separación con Liam Hemsworth después de 8 meses de matrimonio. | Fuente: Instagram

Tras el éxito de Shakira con su canción como indirecta para Gerard Piqué, llegó Miley Cyrus con su nueva canción ‘Flowers’, donde habla del amor propio y cómo ahora, sin tener un hombre a lado, volvió a brillar y a salir adelante.

Como recuerda, la exchica Disney tuvo una tormentosa relación de muchos años con el actor Liam Hemsworth. Tuvieron muchos altibajos y la artista se ha desahogado a través de la música por lo que esta vez no es la excepción.

Su canción ‘Flowers’ no es casualidad que sea un mensaje indirecto para su exesposo porque este viernes 13 él cumple 33 años. La letra nos lleva a darnos cuenta de la importancia de salir de una relación tóxica y la primordial que es priorizar el bienestar de cada uno.

Una de las frases que más repite Miley Cyrus en su nuevo tema es “Puedo amarme mejor que tú” (“I can love me better than you can”). A pesar de que al primer minuto cuenta los momentos buenos de su romance, se centra en lo peor que fue después.

Asimismo, ‘Flowers’ es, de alguna manera, una respuesta a la canción favorita de Liam Hemsworth. ‘When I was your man’, de Bruno Mars. “I can buy myself flowers / Talk to my self for hours / Say things you don’t understand / I can take myself dancing / And I can hold my own hand” (Puedo comprarme mis propias flores, hablarme durante horas, decirme cosas que tú no entenderías, llevarme a mí misma a bailar y coger mi propia mano).

Este detalle no ha pasado desapercibido por sus fanáticos quien unieron las historias y no dudaron en replicaron en la caja de comentarios del perfil de Miley Cyrus.

Liam Hemsworth sobre su matrimonio: "Durante largo tiempo fue muy estresante"

Todo parecía ir bien entre Liam Hemsworth y Miley Cyrus tras contraer matrimonio en una celebración íntima, ocurrida en diciembre de 2018, hasta que un año después sorprendieron a todos sus seguidores al anunciar su separación.

Los meses siguientes, ambos se dedicaron a los trámites del divorcio. Y también a pronunciarse sobre una relación que, entre rupturas y reconciliaciones, había firmado su capítulo final. En enero pasado, por último, llegaron a legitimar la separación.

Así, libre de compromiso, Liam Hemsworth decidió romper su silencio y contar algunos detalles de su antigua relación con la estrella pop. En una entrevista a la revista Men’s Health, el actor de 30 años reveló cómo pasó su experiencia matrimonial.

“Durante largo tiempo, la relación fue muy estresante”, dijo. Y es que, como se recuerda, los dos protagonizaron supuestas infidelidades en más de una oportunidad, además de escándalos con el alcohol y las drogas.

Sin embargo, Hemsworth afirmó que muchas de las cosas que se escriben sobre él son completamente falsas. “Hay momentos en los que quieres hablar y hay otros en los que pienso que no vale la pena, porque solo vas a llamar más la atención y luego es mejor no pensar en eso y dejar que todo se desvanezca”, indicó.

Asimismo, el hermano del actor de Chris Hemsworth aseguró que las consecuencias de su fallido matrimonio con Miley Cyrus ya fueron superadas hace mucho tiempo.

“En estos días no quiero invertir más tiempo en preocuparme por ese tipo de cosas. Me recuerdo que debo apreciar el ahora y disfrutar cada momento tanto como sea posible”, expresó. Más adelante, relató que se encuentra en un buen momento junto a Gabriella Brooks.

