Miley Cyrus habla por primera vez sobre las causas de su divorcio. | Fuente: Instagram

Hace algunas semanas, gracias a la revista People nos enteramos de que la relación de la exestrella de Disney Miley Cyrus y el actor de 29 años Liam Hemsworth había llegado a su fin. Solo horas después de revelarse la noticia, fotografías de la actriz y la bloguera Kaytlinn Carter luciendo muy cariñosas empezaron a circular por la internet. ¿El final era inminente?

Mientras que Cyrus utilizó sus redes sociales para hablar de la importancia de no rehusarse al cambio, pues este es inevitable; Liam hizo lo suyo en su cuenta de Instagram, y posteó una fotografía del atardecer junto a un mensaje en el que confirmaba la separación y le deseaba “salud y felicidad” a la cantante.

Pocos días después y luego de que Miley fuera captada nuevamente junto a Carter y su madre, Tish Cyrus, Liam decidió adelantarse y contratar a una de las abogadas más famosas de Hollywood para presentar oficialmente el divorcio por “diferencias irreconciliables”.

Y, cuando pensábamos que la polémica había acabado, Cyrus volvió a hacer uso de sus redes sociales para enviar un mensaje a sus fans, esta vez para descartar que su matrimonio se hubiese roto por una infidelidad.

A pesar de que la actriz de “Black Mirror” acepta que consumió drogas y fue infiel cuando era joven, asegura que desde que regresó con el actor se comprometió de verdad.

“La verdad es que, cuando Liam y yo nos reconciliamos lo hice de verdad y estaba comprometida. No hay secretos que ocultar. He aprendido de cada experiencia en mi vida. No soy perfecta ni busco serlo, es aburrido. He crecido en frente de ustedes y lo más importante es que he madurado. Puedo admitir muchas cosas pero me niego a afirmar que mi matrimonio se acabó porque fui infiel”, escribió Cyrus.

No obstante, la cantante recordó su pasado. Habló sobre cuando solía salir de fiesta y sobre las drogas que estaba acostumbrada a consumir.

“No tengo nada que ocultar. No es ningún secreto que me gustaba ir de fiesta durante mi adolescencia. No solo he fumado, pero he abogado por la marihuana, he experimentado con drogas y una de mis más grandes canciones a la fecha habla sobre bailar drogada e inhalar líneas de cocaína en el baño”, acotó.