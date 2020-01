Jesenia Orozco denunció corrupción y fraude en certamen de belleza. | Fuente: Instagram

El concurso Miss Global 2020 se vio opacado luego de que la representante de Colombia, la señorita Jesenia Orozco, se molestara y acusara a los organizadores del evento de fraude y estafa.

El certamen se llevó a cabo en México el 18 de enero, sin embargo, la noticia que se expandió por todas las redes sociales fue cómo la modelo expresó su malestar cuando quedó eliminada.

Jesenia Orozco aseguró que, en la primera fase de eliminación, se hicieron cambios injustos como agregar a más concursantes. La miss Colombia salió al frente y gritó: “Esto es una falta de respeto, hay que ser justos”. A pesar de no tener micrófono, se le escuchó decir lo siguiente:

“¡Es un fraude, es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México y no es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí. Es una falta de respeto para todas las mujeres que están aquí. Tienen que ser justos... es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto, la falta de dignidad y no lo acepto. Vine a México, primera vez que he estado en México. Me parece una gente linda, una gente hermosa y nos hacen quedar mal a nosotros como latinos”.

Luego de que se tratara de minimizar los hechos, otras participantes también se unieron a ella ya que la ganadora fue Miss República Checa, modelo que había sido incluida en una de las tantas rondas, ya había sido eliminada anteriormente.

Después de lo sucedido, Jesenia Orozco usó su cuenta de Instagram para denunciar al Miss Global 2020 de tener a una preferida y hacerle perder el tiempo a las demás chicas que tenían un sueño.

“Fue un gran desastre que viví en México. No es culpa de la gente todos fueron muy lindos conmigo. Pero odio las injusticias, la corrupción, la falta de respeto, la falta de ética. Estuve 1 mes sin mi hija con el propósito de demostrarle cosas grandes. Pero lamentablemente no salió como lo había planeado”, aseguró.

El clip donde denuncia al certamen se volvió viral en todas las redes sociales como Facebook e Instagram. Hasta el momento, ningún representante ha salido a pedir disculpas ni ha mencionado algo sobre lo sucedido.