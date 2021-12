Miss Universo 2021 se lleva a cabo en Israel en la ciudad de Eilat, con reinas de belleza de todo el mundo. | Fuente: Composición

Más de 80 reinas de belleza se reúnen este fin de semana en la ciudad de Eliat (Israel) para competir por la corona del Miss Universo 2021, certamen cuyo evento principal se llevará a cabo este domingo 12 de diciembre.

Entre las candidatas, resalta Yely Rivera, ganadora del Miss Perú 2021, quien buscará tener un paso exitoso por el concurso como su antecesora Janick Maceta y tentar el primer lugar que el año pasado se llevó la mexicana Andrea Meza.

Para conseguirlo, la representante peruana deberá mostrar su encanto, inteligencia y audacia a fin de destacar como una de las favoritas del certamen, entre las que se encuentra Valeria Ayos, Miss Universo Colombia.

A continuación, te contamos cómo y a qué hora ver en vivo el Miss Universo 2021.

Hora y canal para ver en vivo el Miss Universo 2021

La gran final del Miss Universo 2021 se llevará a cabo el domingo 12 de diciembre en Eilat, una ciudad israelí que cuenta con los hoteles más lujosos del país y congrega, según los organizadores del certamen, más de 3 millones de turistas al año.

Los canales que transmitirán el concurso el evento son Fox, Telemundo y RCN.

Además, la edición 70 del Miss Universo iniciará a las 7 p.m. (hora de Miami, EE.UU.) y podrá verse en el siguiente horario en otros países de Latinoamérica:

7 p.m. Perú, Colombia y México

8 p.m.: Chile y Venezuela

9 p.m.: Argentina

Presentador y jurado en el Miss Universo 2021

Como en los últimos años, el presentador del Miss Universo 2021 será el comediante Steve Harvey, quien en el 2015 marcó un momento histórico al entregar de manera equivocada la corona a Ariadna Gutiérrez.

Por otro lado, las modelos y celebridades que conforman el jurado del certamen de belleza este año son Adriana Lima, Urvashi Rautela, Lori Harvey, Iris Mittenaere, Adamari López, Marian Rivera y Rena Sofer.

Como se recuerda, Andrea Meza (Miss México) fue la última ganadora del Miss Universo, aunque su reinado de solo siete meses es el de más corta duración en toda la historia de la competencia. ¿La razón? Debido a la pandemia, recién pudo ser coronada en mayo de 2021 y no en 2020, como correspondía.

Perú busca llevarse la corona en el Miss Universo 2021

La ganadora del Miss Perú 2021, Yely Rivera, está en los ojos de todos los peruanos y el mundo ya que este fin de semana nos representará en el Miss Universo de este año. Pero ¿quién es Yely Rivera? La modelo representante de Arequipa también es gerente de una empresa dedicada al desarrollo y crecimiento personal/profesional.

Además, es hermana de Kelin Rivera, la ganadora del Miss Perú 2019. El haberse llevado la corona significó un paso más para continuar trabajando por y para su país.

“Desde mi historia quiero inspirar a otros y enseñar de lo poco que aprendí en la vida para nunca bajar la guardia, luchar por nuestros ideales, alzar nuestra voz y confiar en nosotros mismos”, comentó a la organización sobre sus planes.

Como se recuerda, Janick Maceta dejó la valla muy alta luego de que quedara en el Top 3 del Miss Universo 2020, por lo que Yely Rivera asegura que buscará romper ese récord.

