Aunque el evento principal del Miss Universo 2021 será este 12 de diciembre, el certamen ya se encuentra desarrollando sus actividades preliminares en la ciudad de Eilat (Israel), donde a la fecha se encuentra Yely Rivera, la representante peruana.

Como parte de la competencia, quien se llevó la corona del Miss Perú 2021 hizo su presentación en el desfile de traje de baño y vestido de noche, según lo dio a conocer ella misma y la organización Miss Perú a través de sus redes sociales.

Sobre el traje de gala, Yely Rivera comentó en su cuenta de Instagram que este fue creado por el diseñador José Zafra, de quien dijo que "usa su arte para realzar la verdadera belleza de las mujeres" y precisó en qué se había inspirado.

"Su brillo se inspira en las aguas de un lago peruano y la elegancia de su cauce al ver sus aguas descender, diseñado para poder caminar con confianza y sentirme orgullosa de representar a las mujeres peruanas", añadió la competidora peruana del Miss Universo 2021.

¿Cómo votar por Yely Rivera para el Miss Universo 2021?

Tras ganar el Miss Perú 2021, el segundo y tercer puesto también dejarán a nuestro país en alto en diferentes competencias: Camila Escribens irá al Miss Supranational y Mei Azo hará lo propio en el Miss Grand, respectivamente.

1. Descarga la aplicación del Miss Universo.

2. Dale clic a "Votar por tu favorita".

3. Desliza hacia la parte final de la pantalla y dale clic en el rectángulo blanco que dice "Vota ahora".

4. Busca la imagen de la Miss Perú 2021, Yely Rivera.

5. Escoge el número que deseas ya que van desde los 3 hasta los 2000 votos.

6. ¡Listo!

* Recuerda que hay un pago que se debe realizar para votar por Yely Rivera. El monto va desde los S/ 3.99. Mientras más alto el precio, más votos tendrá la candidata.





