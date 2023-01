Olivia Culpo y Jeannie Mai Jenkins, las nuevas presentadoras del Miss Universo 2022. | Fuente: Composición

Olivia Culpo y Jeannie Mai Jenkins serán las encargadas de presentar el Miss Universo 2022 y tomarán la batuta dejada por Steve Harvey, presentador de la ceremonia desde 2015. En diciembre de 2022, la organización decidió que Harvey no sería el anfitrión de este año, sino que tendrían a dos presentadoras para el certamen que se llevará a cabo el próximo 14 de enero en Nueva Orleans.

La ex Miss Universo Olivia Culpo será una de las presentadoras de la gala 2022 del certamen de belleza. Esta modelo estadounidense, previo a su coronación, fue Miss USA en 2012. Tiene 30 años y fue presentadora de la gala del Miss Universo 2020 junto a Mario Lopez.

Por su parte, Jeannie Mai Jenkins, presentadora de televisión, será la segunda encargada de dirigir esta edición del certamen. Ha trabajado en espacios como 'How do I look?', 'The Real' y 'America’s Test Kitchen', en este último programa trabajó como conductora del reality.

Como comentaristas de esta edición destacan Catriona Gray, ex Miss Universo 2018, y Zuri Hall, experimentada reportera de moda y presentadora que ha trabajado en espacios como 'Access Hollywood' y 'American Ninja Warrior'.

La nueva organización busca una líder

El Miss Universo 2022 trae cambios. Ellos se deben, en parte, a que la organización tiene nueva dueña: la compañía JKN Global Group, dirigida por la modelo transgénero y magnate Anne Jakapong Jakrajutatip. Entre los cambios, por ejemplo, resalta la eliminación del top 5, que ha pasado a ser un top 7.

Sin embargo, la empresaria tailandesa espera que la ganadora del certamen de belleza —en el que Alessia Rovegno representa a nuestro país— sea también un icono a nivel mundial. "Este es un mensaje que vamos a llevar por todo el mundo y presentamos este año la palabra de una mujer que sea una líder que transforme al grupo", dijo en una rueda de prensa.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.