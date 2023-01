Jekaterina ‘Kate’ Alexeeva es una modelo, empresaria e influencer, y maestra de ajedrez. | Fuente: Instagram

A pesar de que todo ha regresado a la normalidad, la COVID-19 aún continúa merodeando y ha cambiado los planes de más de uno. Esta vez, el virus afectó a Miss Letonia, Jekaterina ‘Kate’ Alexeeva, quien se contagió y, por ende, tuvo que retirarse del Miss Universo 2022.

Como es de conocimiento, el concurso se realizará el 14 de enero y desde el inicio de esta semana ha comenzado a recibir a las candidatas de todo el mundo para registrarlas; no obstante, el sueño de Kate terminó.

Por medio de sus redes sociales, Miss Letonia compartió un mensaje donde anuncia su baja del Miss Universo 2022 a pocos días de iniciar.

“Poco después del Año Nuevo, me diagnosticaron COVID-19. Siguieron las complicaciones. Por el momento, todavía me estoy recuperando. Dicho esto, lamentablemente me veo obligada a revocar mi participación en Miss Universo este año. Todavía no puedo creer que esté diciendo esto. Esta decisión se toma porque mi salud y la de las demás concursantes y sus familias es prioridad. Estoy tan triste de admitirlo y todavía no puedo creerlo”, se lee en su mensaje.

Después del retiro de Kate Alexeeva, la alineación ahora se reduce en participantes que competirán durante la edición 71°, que se llevará a cabo el 14 de enero en el Centro de Convenciones Ernest N. Moral en Nueva Orleans, Luisiana.

Alessia Rovegno se prepara para el Miss Universo 2022

El año pasado, la modelo Alessia Rovegno se coronó como la Miss Perú 2022. Un logro en su carrera profesional que le abrió las puertas para el Miss Universo 2022, pero que no estuvo libre de la controversia, ya que en redes sociales varios internautas opinaron que le faltaba preparación para ser nuestra representante en el exterior.

Sin embargo, desde entonces la hija de Bárbara Cayo ha venido alistándose para la competencia, según lo ha dejado ver en su cuenta de Instagram. Recientemente, en una entrevista breve con la organización del Miss Universo, recordó el momento en que fue coronada y apuntó lo que significa para ella concursar en dicho evento internacional, que se realizará el 14 de enero del próximo año.

"Cuando dijeron que había ganado, yo estaba como que... Aún continúo recordando cómo me sentí, no puedo explicarlo. Fue una gran sensación, fue un sueño más realizado, un reto más logrado. Cuando dijeron mi nombre, se convirtió en un momento inolvidable", dijo Alessia Rovegno.

"Yo creo que para mí eso fue como está bien, me encanta, quiero ser parte de esto, vamos a intentarlo. Fue todo un reto para mí. Ya tengo muchos retos en mi vida, y cada uno los estoy logrando. Este (Miss Universo 2022) es uno más. Hasta ahora lo estoy haciendo genial, y estoy disfrutando del proceso", añadió.

