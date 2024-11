Miss Universo 2024: Michelle Jiménez, la española que superó una infancia difícil y sueña con la corona internacional

La modelo se alzó con la corona de Miss Universo España 2024 tras mucho esfuerzo, después de haber vivido en centros para menores desde los 12 años. Se prepara para el certamen internacional en Ciudad de México el próximo 16 de noviembre.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A sus 21 años, Michelle Jiménez se ha convertido en la mujer más bella de su país al ganar el Miss Universo España 2024. Ahora, se alista para competir por la corona internacional, junto a otras candidatas de más de 120 países. Pero su camino hacia el éxito no ha sido fácil; de niña, tuvo que escapar de un hogar marcado por la violencia y encontró refugio en un centro de acogida.

► "Perú está listo": Tatiana Calmell lista para representar al país en el Miss Universo 2024

“A los 12 años tomé esa decisión, porque el entorno en mi casa no era bueno para mi desarrollo”, recordó en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3. “Fue una situación muy difícil, ya que vivía en un ambiente bastante violento”, añadió. Sin embargo, a pesar de los retos, Michelle asegura: “No cambiaría nada. Gracias a todo lo que pasé en ese momento, soy la mujer que soy ahora”.

Si logra la corona del Miss Universo, Michelle dedicará su triunfo a su abuela, quien ha sido un pilar fundamental en su vida y la ha apoyado en cada paso de su camino.Fuente: Instagram: @missuniversespainorg

El objetivo de Michelle Jiménez

El 16 de noviembre, Michelle representará a España en el Miss Universo 2024, que se celebrará en Ciudad de México. “Estoy muy emocionada y súper enfocada en mi representación. Cada día siento que el gran evento se acerca y he estado preparándome a fondo para que toda España se sienta orgullosa de mí”, confesó en una entrevista con Hola.

Mientras se prepara para el certamen internacional, Michelle recuerda los tres centros de menores por los que pasó hasta cumplir los 18 años. Ahora, tras dejar atrás ese pasado tormentoso, se siente agradecida por la oportunidad de compartir su historia e inspirar a niñas y jóvenes que enfrentan situaciones similares.

Su infancia estuvo marcada por la adversidad, ya que escapó de un hogar violento y vivió en un centro de acogida desde los 12 años.Fuente: Instagram: @missuniversespainorg

¿Cómo es la relación con sus padres?

Aunque tuvo una infancia difícil, Michelle también la considera rica en aprendizaje. “Soy la mayor de nueve hermanos, dos de los cuales compartimos madre. Mi papá es de República Dominicana y mi mamá de Ecuador, pero yo nací en Barcelona”, comentó. Recordó sus días en los centros de menores como una experiencia que le enseñó a “ser resiliente y valorar cada momento”.

“Soy la mujer que soy hoy en día, en parte, gracias a ese pasado que he tenido y a la madurez que la vida me otorgó de manera precipitada. No tuve otra opción. Me fui de casa porque buscaba un futuro mejor y oportunidades para crecer y desarrollarme. Por mi integridad y salud mental, así como el bienestar de mis hermanos, tomé la decisión y fue lo mejor que pudimos hacer”.

A pesar de las dificultades, no guarda resentimiento hacia su familia. Michelle ha trabajado arduamente para reconstruir su relación con sus padres y ahora afirma que tienen “una conexión más fuerte”. Además, adelantó que, si logra coronarse como Miss Universo, dedicará su triunfo a su abuela: “Siempre me ha apoyado en cada paso. Ella es quien más se lo merece”.

La joven se siente agradecida por la oportunidad de compartir su historia e inspirar a otras niñas y jóvenes que atraviesan situaciones similares.Fuente: Instagram: @missuniversespainorg

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis