Miss Grand International retira la corona de segunda finalista a la candidata de Myanmar tras su polémica reacción

El pasado viernes, el certamen de Miss Grand International 2024 se convirtió en un evento memorable, no solo por la coronación de Rachel Gupta de India, sino también por un momento que rápidamente se hizo viral en las redes sociales: la polémica reacción de Thae Su Nyein, Miss Grand Myanmar, al ser anunciada como segunda finalista.

Poco después de la ceremonia, comenzaron a circular imágenes de Thae, de 18 años, llorando desconsoladamente al descender del escenario del concurso. La situación se tornó aún más tensa cuando el director del Miss Grand Myanmar, SoeMin Tun, le retiró la corona del segundo puesto de manera brusca y la arrojó al suelo, antes de abandonar el MGI Hall en Bangkok.

SoeMin Tun, director del Miss Grand Myanmar, y Thae Su Nyein, Miss Grand Myanmar 2024.

La respuesta del Miss Grand International

Ante este escándalo, la organización del Miss Grand International reaccionó rápidamente. El lunes, emitieron un comunicado en sus redes sociales, donde anunciaron la revocación del título de segunda finalista de Thae Su Nyein. En su declaración, explicaron que esta decisión se tomó "debido a comportamientos inapropiados y acciones que violaron varias regulaciones".

Como resultado, las imágenes de la candidata birmana como finalista fueron eliminadas, y no se le permitió participar en las actividades oficiales junto a las otras finalistas y la nueva reina. En medio de esta controversia, Rachel Gupta, la nueva Miss Grand International, compartió un mensaje en las redes sociales, afirmando: "Nada nos puede detener".

La reacción de Miss Grand Myanmar

En respuesta a la polémica, Thae Su Nyein realizó una transmisión en vivo a través de TikTok, donde aclaró que su reacción fue malinterpretada. "No lloré porque no gané la corona ni porque sienta que no merecía el segundo lugar. Mis lágrimas eran por mí y por mi gente, por todos los que esperaban esta corona y lucharon a mi lado", explicó.

Thae también expresó su satisfacción con su desempeño en el concurso. Sin embargo, confesó que esperaba ganar en la competencia por Traje Nacional y en el Country's Power of the Year, que se determinó mediante votos del público. "No estoy atacando a otra competidora, simplemente estoy hablando por mi gente, que lo dio todo", añadió.

Continuó, compartiendo: "En ese salón había muchos recuerdos. Desde el escenario, podía ver a muchas personas llorando, incluyendo a mi abuela, quien estaba desconsolada. ¿Cómo podría estar feliz con esa corona?".

Finalmente, Miss Grand Myanmar responsabilizó a los medios presentes en el concurso por no respetar su espacio. "Al bajar, mi director nacional me vio; casi me caía, y él tomó mi corona para evitarlo. Algunos medios de otros países comenzaron a grabarnos en ese momento tan difícil, y nadie hizo nada. Les pedimos que se detuvieran, pero no les importó", expresó.

