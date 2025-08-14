Nadeen Ayoub hace historia como la primera Miss Universo Palestina y se prepara para el certamen internacional

La modelo de 30 años, originaria de Ramala, fue designada para representar por primera vez a Palestina en el certamen internacional. Promete llevar la voz y la esperanza de su pueblo al escenario de Miss Universo 2025.

Este martes se hizo historia. Por primera vez, Palestina designó a una candidata para el Miss Universo. Se trata de Nadeen Ayoub, de 30 años, quien se alista para pronunciar el nombre de su país en el escenario más importante de la belleza internacional.

"Hoy me siento honrada de compartir que representaré a Palestina en Miss Universo 2025", anunció Nadeen en un video publicado en sus redes sociales. "En un momento en que los ojos del mundo están puestos en nuestra tierra natal, asumo este papel con una profunda responsabilidad. Es más que un título: es una plataforma para alzar la voz por el pueblo palestino, especialmente por nuestras mujeres y niños".

En el video, Nadeen deslumbra con un vestido blanco que rinde homenaje a su cultura. La prenda sirve como lienzo para resaltar los vibrantes bordados tradicionales palestinos, conocidos como tatreez. Sus mangas amplias y fluidas, decoradas con intrincados patrones en tonos rojos, aportan un toque distintivo. El atuendo se completa con la banda cruzada que lleva la inscripción "Miss Universo Palestina".

"Una voz para quienes merecen ser escuchados"

"Somos más que nuestra lucha: somos mujeres con sueños, talentos y una poderosa voz para ofrecer al mundo. Este camino es para cada niña que se atreve a soñar más allá de los titulares, y para cada mujer que construye un futuro mejor a pesar de las adversidades", afirmó la reina de belleza.

Nadeen cerró su mensaje con un compromiso firme: "Estoy orgullosa de recorrer este camino, no solo como Miss Palestina, sino como una voz para quienes merecen ser vistos y escuchados. Mientras Palestina enfrenta dolor, especialmente en Gaza, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado".

Nadeen Ayoub, originaria de Ramala, fue segunda finalista en Miss Earth 2022, donde obtuvo el título de Miss Tierra - Agua.Fuente: Instagram: @nadeen.m.ayoub

Reinas de belleza le dan la bienvenida

La coronación fue celebrada por destacadas figuras del mundo de los certámenes. Sakhile Zie, Miss Universo Zimbabue 2024, escribió: "Me encanta ver que nuestros sueños se hacen realidad como mujeres… orgullosa de ti". Evelina Khalifa, Miss Universe Baréin 2022, expresó: "Muy feliz de ver a Palestina representada en el escenario mundial. Que tu belleza y tu voz brillen como símbolo de fuerza, esperanza y paz".

Olivia Yace, Miss Universo Costa de Marfil 2025, comentó: "¡Nadeen, sí! Felicitaciones, querida". Por su parte, Lamis Redissi, Miss Tunisie Mundo 2025, escribió: "Felicidades. Te deseo toda la fuerza y la gracia para este camino".

¿Quién es Nadeen Ayoub?

Originaria de Ramala, Nadeen no es nueva en las competencias de belleza. En 2022 participó en Miss Earth, donde obtuvo el título de Miss Earth – Water tras quedar como segunda finalista.

Defensora de los derechos de las mujeres, de la sostenibilidad y de la identidad palestina, llevará —según la edición árabe de la revista Elle— “el orgullo y la voz de su nación al mundo”.

En un video, Nadeen afirmó que Miss Universo será una plataforma para visibilizar la fuerza y los sueños de las mujeres y niños palestinos.Fuente: Instagram: @nadeen.m.ayoub

¿Cuándo y dónde será Miss Universo 2025?

La final del certamen se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia, a las 8 a.m. (hora local). Gracias a la diferencia horaria, el evento se transmitirá en horario estelar en varias ciudades de América, como Nueva York y Lima, lo que permitirá que millones de espectadores lo sigan en vivo.

