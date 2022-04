Miss Universo revela la enfermedad que padece tras ser criticada por su aumento de peso | Fuente: AFP

La Miss Universo 2021, Harnaaz Sandhu, decidió informar al mundo sobre el padecimiento que enfrenta y la hace más propensa a subir de peso. Esto a raíz de las críticas que recibió en las redes sociales, debido a su cambio físico.

Incluso se desataron rumores de un supuesto embarazo, lo cierto es que la modelo de 22 años se pronunció para aclarar las especulaciones y explicar qué sucede con su aspecto físico y a qué se debe.

"Alrededor del 10-30 por ciento de la población mundial sufre de alergias alimentarias. Tengo una alergia al gluten que es común y se puede relacionar con una gran proporción de personas en todo el mundo, lo que se puede controlar simplemente eliminando algunos grupos de alimentos de la dieta. Gracias por entender", dijo Harnaaz en su cuenta de Twitter.

"Mucha gente no sabe que soy alérgica al gluten. Soy una de esas personas a las que primero intimidaron diciendo que 'es demasiado flaca' y ahora me intimidan diciendo 'ella es gorda'. Nadie sabe acerca de mi enfermedad celiaca. Que no puedo comer harina de trigo y muchas cosas más", agregó la reina.



RECIBE RESPALDO

Luego de hacer pública su condición, la reina de belleza ha recibido gran apoyo por parte de sus seguidores e incluso la organización Miss Universo salió en su defensa para exigir que cesara el acoso contra ella.

“La Organización Miss Universo no tolera el acoso de ningún tipo. Somos una comunidad construida para defender, alentar y elevarnos unos a otros. Aquí no hay lugar para el odio. #StopBullying”, dijo la organización.



Harnaaz, oriunda de la ciudad de Chandigarh, en India, fue elegida el pasado 13 de diciembre como la Miss Universo 2021, siendo la tercera vez que su país obtiene el primer puesto en esta competición.

La joven es una conocida actriz y modelo en su país y una activista por los derechos de la mujer, sobre todo en lo que refiere a acceso a la educación. Le encanta actuar, bailar, nadar y montar a caballo.

