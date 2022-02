La cantante chilena Mon Laferte anunció que se convirtió en mamá. | Fuente: Universal Music Group

Se terminó la dulce espera. La cantante chilena Mon Laferte utilizó sus redes sociales para anunciar que este jueves 10 de febrero dio a luz a su primer hijo, fruto de su relación con el músico Joel Orta, que pertenece a la banda Celofán y es su jefe de producción.

A través de su cuenta de Twitter, la intérprete de "Tu falta de querer" dio a conocer esta noticia con un escueto mensaje: "Ya soy mamá". Bastaron estas tres palabras para causar furor entre sus seguidores, quienes felicitaron a la artista.

En agosto de 2021, Mon Laferte hizo de conocimiento público que estaba embarazada mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió sus primeras fotografías en estado de gestación. Entonces, la cantante de 38 años aseguró sentir cierta incertidumbre.

"No sé en qué me metí, pero qué hermosa es la vida", escribió la cantante en aquel momento. A partir de ahora en adelante, sus fans lo saben, le toca descubrirlo.

Mon Laferte anunció el nacimiento de su primer hijo desde su cuenta de Twitter. | Fuente: Twitter

Nuevo disco y probable visita a Perú

En noviembre de 2021, Mon Laferte conversó con RPP Noticias acerca de su nuevo disco "1940 Carmen", cuyo título se debe al nombre de la calle donde se ubicaba el departamento en Los Ángeles (EE.UU.) donde se hospedaba.

Con solo cuatro meses de producción, este disco llegó en un momento muy particular, ya que Mon Laferte justo se encontraba en el tratamiento de fertilidad. Esta faceta le sirvió para llevar su energía a otro nivel porque centró su atención en las canciones que componen este material.

“Es un disco que escribí y que grabé mientras estaba en este proceso, tenía las hormonas locas y el álbum me salvó, mi atención estaba en las canciones, las composiciones, y eso me sirvió mucho para no estar en esta ansiedad”, señaló.

Asimismo, Mon Laferte aseguró que visitar Perú se encontraba entre sus planes. Pese a su agenda recargada, la artista aseguró: "Me gustaría que todo sea como antes e ir a Perú, para mí es uno de los principales sitios a los que yo quiero ir".

Finalmente, adelantó que en los últimos meses había estado en comunicación con Eva Ayllón. "Estoy dispuesta a colaborar con quien me invite", dijo al respecto.

