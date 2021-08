La cantante Mon Laferte anunció en redes sociales que está embarazada. | Fuente: Instagram / Mon Laferte

En la dulce espera. La cantante chilena Mon Laferte utilizó sus redes sociales para anunciar, este martes, que se encuentra embarazada.

Desde su cuenta de Instagram, la estrella pop compartió las primeras imágenes de su embarazo y, en la descripción, contó a sus más de tres millones de seguidores que venía intentándolo desde hace doce meses.

"Después de un año, ¡por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así", escribió al principio Mon Laferte.

De acuerdo con la intérprete de "Tu falta de querer", pronto ofrecerá una gira y estará "subiendo contenido a redes". "Y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que soy feliz. Seré mamá", comentó.

"No sé en qué me metí, pero qué hermosa es la vida", concluyó Mon Laferte.

"Tengo mucho miedo todavía"

Previamente, en una transmisión en vivo hecha también por su cuenta oficial de Instagram, Mon Laferte se refirió a su embarazo como un "deseo" que le "vino a los treintaitantos, porque antes no quería tener hijos".

El último año en que trató de quedar embarazada, la cantante chilena lo calificó de "muy duro, muy difícil" por la cantidad de hormonas que debió consumir y los "cambios de peso y humor" que le produjeron.

Sin embargo, actualmente, con casi tres meses de gestación, Mon Laferte aceptó que toma este episodio con precaución y temor. "Tengo miedo, porque tengo que estar cuidándome mucho, tengo que estar en reposo absoluto. Tengo mucho miedo todavía. Me quedan un par de semanitas para estar bien y salir de gira", indicó.

En el 2020, la artista tuvo una ruptura sentimental que, según confesó en su transmisión, le generó mucho daño. Actualmente, tiene una nueva pareja, el músico Joel Orta que pertenece a la banda Celofán y es su jefe de producción.

