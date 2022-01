Mon Laferte compuso 'Tu falta de querer' en el 2016 y fue dedicado para César Ceja, pero ¿por qué lo hizo? A continuación, te contamos cómo se creó este tema. | Fuente: Twitter

La canción “Tu falta de querer” logró la fama internacional en el 2016 gracias a la intérprete Mon Laferte quien compuso la letra. Si bien es un tema de decepción, la artista chilena contóla historia detrás de esta canción.

La historia de “Tu falta de querer”

En una de sus tantas presentaciones, Mon Laferte inicia su concierto asegurando que “Tu falta de querer” narra un pasaje de su vida sobre una decepción que casi la lleva a cometer suicidio.

“Tengo una canción súper triste... que me pusieron el cuerno. Sí, es verdad, esto es en serio. Me pusieron el cuerno hace como un año. Me dio depresión y me quise suicidar”, se le escucha decir.

Al notar que el público comenzó a reírse, Mon Laferte pidió que no lo hagan ya que se considera una superviviente. “Como se ríen, pero si esto es verdad. ¿Por qué se burlan de mi desgracia?”, dijo.

Asimismo, la chilena confesó en una entrevista que “Tu falta de querer” la escribió para no volver a sentirse triste: “En este momento ‘depre’ que tenía, de repente tuve como una luz y le digo a mis amigas ‘Ahora voy a hacer una canción súper buena y que me va a ayudar a que se me quite toda esta tristeza’... me fui a la pieza (apartamento) y grabé en el teléfono la melodía”, contó para el medio City Lab.

¿A quién le dedicó “Tu falta de querer”?

Este famoso tema fue dedicado para César Ceja, su productor musical, además de cantante, compositor y músico quien, como se recuerda, falleció el 3 de enero de este año. Él y Mon Laferte tuvieron una relación de muchos años, pero se separaron porque Ceja le engañó.

No obstante, la chilena aseguró que no le guarda rencor y le dedicó un sentido mensaje de despedida en sus redes sociales.

“Querido Cesar, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también. Te amo chinito, descansa en paz”, escribió.

