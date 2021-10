Mon Laferte causó ternura en las redes sociales al compartir una imagen sobre su avanzado estado de gestación. | Fuente: Instagram / Mon Laferte

La cantante chilena Mon Laferte causó mucha ternura en redes sociales al compartir una fotografía de su avanzado estado de gestación. Sus más de tres millones de seguidores en Instagram la felicitaron su preciosa pancita de cinco meses y por seguir adelante con su trabajo.

La intérprete de'Tu falta de querer' ha demostrado que tiene un gran sentido del humor, así que no dudó en bromear por lo grande que se ve su vientre en este momento. Esto generó que sus más fieles seguidores celebren este gran momento.

“5 meses. Les juro que sólo es un bebé Y unas pizzas”, escribió Mon Laferte como leyenda de su foto y de inmediato la fotografía ha alcanzado más de 500 mil me gusta y ciento de mensajes de amor y felicitaciones.

Entre los comentarios, varios de sus amigos de la industria de la música también se sumaron a escribirle palabras de amor, como la cantante española Ana Torroja:“Te ves bellísima!! Felicidades y disfruta la aventura de ser madre”. Lo propio hizo el actor mexicano Bruno Bichir y la reconocida cantante Gwen Stefani, quien le escribió: “Felicidades”.



Mon Laferte compartió una foto de su avanzado estado de gestación y sus fans no dudaron en felicitarla por este precioso momento. | Fuente: Instagram / Mon Laferte

Mon Laferte y la canción "Algo es mejor"

El último sencillo de la cantante chilena radicada en México, Mon Laferte, "Algo es mejor", expresa el cambio de emociones y de mentalidad que ha vivido en su vida desde que deseó convertirse en madre.



"Escribí esta canción mientras iba en auto por Malibú con toda la ilusión de quedar embarazada. Me sentí muy feliz por ser valiente y buscar la maternidad. El océano Pacífico siempre me inspira, los paisajes californianos se parecen mucho a mi ciudad natal. ¡Mientras miraba por la ventana me sentí muy libre, tan plena y feliz!", expresó la cantante por medio de un comunicado.



En agosto pasado, la cantante de 38 años confirmó a sus seguidores que estaba embarazada y aseguró estar conociendo una nueva versión suya que nunca había experimentado.

