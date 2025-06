"No renunció, la despedimos": presidente del Miss Grand International aclara salida de Rachel Gupta y niega maltrato

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La reciente salida de Rachel Gupta como Miss Grand International 2024 ha desatado una fuerte controversia en el ámbito de los certámenes de belleza, tras una serie de declaraciones cruzadas entre la exreina y la organización del concurso. Gupta anunció su renuncia el pasado 29 de mayo mediante un emotivo video en redes sociales, en el que acusó a la organización de someterla a condiciones precarias, presión emocional y humillaciones constantes.

Según su testimonio, fue trasladada a una vivienda alejada y deteriorada, sin transporte ni insumos básicos, y aseguró haber recibido críticas sobre su físico y un trato denigrante. “Me tocaban y me decían en qué partes del cuerpo debía bajar de peso”, relató la modelo, quien también señaló haber estado completamente sola y sin participación en actividades oficiales, lo que habría afectado su salud emocional.

Rachel Gupta no renunció, fue despedida, según Mr. Nawat

Sin embargo, el presidente del certamen, el tailandés Nawat Itsaragrisil —conocido como Mr. Nawat—, negó categóricamente su versión. En un video de más de 15 minutos compartido en TikTok, afirmó que Gupta no renunció, sino que fue despedida por decisión del comité organizador debido a supuestos actos de irresponsabilidad, falta de profesionalismo y una actitud conflictiva.

"Primero te despedimos y, como media hora después, publicas tras de mí. Sabes que no tienes cualidades, no eres hermosa por dentro. Incluso ella me advierte que, si le digo algo en las redes sociales, me demandará. Demándame, por favor", dijo.

Por otro lado, reveló que Rachel Gupta se quejaba constantemente, incluso por cuestiones económicas, y mostró desinterés en cumplir sus funciones protocolares: “No tienes caridad. Cuando fuiste a República Checa a coronar a la 'Miss Grand Checa', dijiste que 1000 dólares no es tu estándar, que debería ser más... Ella cree que es muy famosa, cree que es muy popular. Si no hacemos nada, tal vez ningún país la invite”, expresó el directivo.

La organización sostiene que la decisión se tomó tras observar una conducta inadecuada por parte de Gupta durante sus breves apariciones oficiales. Además, la acusan de incumplir normas internas y generar un ambiente tenso con el equipo de trabajo, lo que habría hecho inviable su continuidad como reina.

"Teresa (Chaivisut, organizadora del Miss Grand International) y yo siempre estamos hablando con el director nacional porque es muy difícil encontrar algo para ti. Porque eres una persona real, te quejas de la organización y te quejas porque recibes poco dinero", finalizó.

La modelo filipina Christine Opiaza es la nueva Miss Grand International 2024, en reemplazo de Rachel Gupta.

Luciana Fuster apoya al Miss Grand International

Luciana Fuster, quien se coronó como Miss Grand International en 2023, se pronunció en sus redes sociales saliendo en defensa de Teresa Chaivisut, organizadora del Miss Grand International y marcando una clara distancia de su sucesora Rachel Gupta.

"Mami, te apoyo completamente. Siempre has estado para mí con amabilidad y fortaleza, y me duele verte pasar por esto. No mereces la injusticia de lo que se dice. Quien de verdad te conoce, conoce tu integridad, tu corazón y la manera en la que elevas a los demás. Hoy y siempre cuentas con mi apoyo total", escribió la exchica reality en un mensaje en Instagram.

Este mensaje de Fuster provocó una gran división entre sus seguidores. Pues mientras algunos cuestionan a la modelo peruana por defender a la organización, otros le dan su aprobación por decir su postura.