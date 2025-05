Luciana Fuster marca distancia de Rachel Gupta y defiende a directora del Miss Grand International:

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luciana Fuster rompió su silencio sobre la polémica envuelta contra el Miss Grand International tras la denuncia de Rachel Gupta, quien aseguró que fue maltratada por la organización del evento, motivo que la llevó a renunciar a la corona dejando a la filipina Christine Opiaza como ganadora del certamen.

La joven modelo de 21 años aseguró que hubo un abuso psicológico en su perjuicio, además recalcó que dentro del Miss Grand International la habrían sometido a presión física sin poder comer bien y sin poder continuar sus rutinas con normalidad.

Ahora, Luciana Fuster, quien se coronó como Miss Grand International en 2023, se pronunció en sus redes sociales saliendo en defensa de Teresa Chaivisut, organizadora del Miss Grand International y marcando una clara distancia de su sucesora.

"Mami, te apoyo completamente. Siempre has estado para mí con amabilidad y fortaleza, y me duele verte pasar por esto. No mereces la injusticia de lo que se dice. Quien de verdad te conoce, conoce tu integridad, tu corazón y la manera en la que elevas a los demás. Hoy y siempre cuentas con mi apoyo total", escribió la exchica reality en un mensaje en Instagram.

Este mensaje de Fuster provocó una gran división entre sus seguidores. Pues mientras algunos cuestionan a la modelo peruana por defender a la organización, otros le dan su aprobación por decir su postura.

Luciana Fuster se llevó la corona del concurso del belleza Miss Grand International en 2023. | Fuente: @missgrandinternational

Luciana Fuster viaja a Tailandia para el Miss Grand International 2025

Luciana Fuster será la encargada de coronar a la Miss Grand International 2025 en el evento que se realizará el próximo 3 de junio. Esto, luego de que los responsables del famoso certamen de belleza se comunicaron con la peruana para dicha ceremonia.

La presencia de Luciana Fuster en Tailandia representa un esfuerzo de la organización por preservar la imagen del certamen.

Aunque su participación en la transición de la corona será principalmente simbólica, también cumple un propósito estratégico: la reina peruana, una de las figuras más populares del Miss Grand en los últimos años, regresa en el momento en que el concurso atraviesa su peor crisis de credibilidad.

¿Qué dijo Rachel Gupta sobre la organización del Miss Grand International?

Rachel Gupta renunció a su corona de Miss Grand International 2024 denunciando maltratos por parte de la organización.

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, la reina de belleza india apareció con lágrimas en los ojos y expuso lo que calificó como un calvario: maltrato psicológico, abandono, manipulación, amenazas y soledad.

"Esta decisión de devolver la corona no vino desde el dolor, sino desde la fortaleza. No siento que haya perdido nada. Siento que lo he ganado todo (...) No sé cómo explicarlo. Me siento libre por primera vez en meses. He estado ahogándome por tanto tiempo y ahora siento que salí a la superficie. Recuperé mi vida y estoy muy agradecida por eso", declaró.

En su testimonio, la joven modelo relató que su experiencia fue “horrible” y que no se la desea “ni a su peor enemigo”.

“No quiero que ninguna otra chica se vea en la misma situación en la que yo he estado, porque estos han sido los peores meses de mi vida. He tocado fondo. La última vez que fui verdaderamente feliz fue la noche en que gané. Desde entonces, todo ha ido cuesta abajo. He pasado los últimos meses completamente deprimida y sola", reveló.

Luciana Fuster defiende a Teresa Chaivisut, directora del Miss Grand International.Fuente: Instagram (lucianafusterg)

