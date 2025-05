Miss Grand International responde a las graves acusaciones de Rachel Gupta, su exreina de 2024

Tras las duras acusaciones de Rachel Gupta, la organización de Miss Grand International emitió una declaración oficial aclarando los motivos que llevaron a revocar su título y corona.

Luego del desgarrador testimonio que Rachel Gupta, ex Miss Grand International 2024, publicó el miércoles denunciando "maltrato, abandono y un entorno tóxico", la organización detrás del certamen emitió una respuesta oficial el jueves por la mañana. La declaración se refiere a la revocación del título y la corona, decisión que, según la organización, se tomó antes de que Gupta anunciara su renuncia en redes sociales durante la madrugada del miércoles.

Rachel, de 21 años, hizo historia en octubre de 2024 al convertirse en la primera candidata de India en coronarse Miss Grand International, sucediendo a la peruana Luciana Fuster. Sin embargo, en un video de casi una hora titulado La verdad sobre Miss Grand International: mi historia, contó que vivió meses difíciles, con maltrato psicológico, manipulación y amenazas.

En sus propias palabras, confesó: “Estos han sido los peores meses de mi vida. He tocado fondo". Asimismo, sobre los líderes del certamen, Nawat Itsaragrisil y Teresa Chaivisut, presidente y vicepresidenta respectivamente, Rachel aseguró: “Ellos no sabían —ni les importaba— si estaba viva o muerta hasta que nos cruzábamos en un evento".

Miss Grand International responde a Rachel Gupta

Ante estas graves acusaciones, Miss Grand International (MGI) publicó un comunicado en sus redes sociales con un resumen de diez puntos que justifican su decisión de retirar el título a Rachel Gupta. En la publicación, la organización alega incumplimientos contractuales, gastos no justificados, conducta no profesional y acciones legales amenazantes por parte de la exreina.

Según MGI, Rachel gestionó con una clínica de cirugía plástica en Corea que su madre y hermana recibieran procedimientos gratuitos, sin informar a la organización. Sobre la pérdida de mil dólares, tema denunciado por Rachel, la organización sostiene: “Creemos que esta historia fue inventada para solicitar fondos adicionales".

El comunicado añade que Rachel habría aceptado trabajos tras su regreso a India, sin reportarlos como exigía su contrato. En cuanto a los pagos, MGI explica que las dificultades se originaron porque Rachel habría pedido recibir dinero mediante transferencia bancaria a India y se negó a cubrir costos legales por transferencias internacionales y deducción de impuestos.

Asimismo, la organización reportó que Rachel solicitó reembolsos por más de 4,000 dólares en gastos sin presentar recibos, y que durante un viaje a República Checa causó molestias al exigir servicios diarios de maquillaje y peinado, incluso en días sin actividades oficiales.

El episodio del viaje a Guatemala, obligación como Miss Grand International 2024, también es abordado por MGI. Afirmaron que Rachel amenazó con no asistir si no se le pagaban gastos no comprobados, incluido el supuesto dinero perdido, lo que llevó a la organización a emitir una advertencia formal.

¿Rachel Gupta renunció o fue destituida?

Finalmente, Miss Grand International señaló haber recibido una carta notarial desde India, donde los abogados de Rachel Gupta los acusan de varias afirmaciones y solicitan una compensación económica, a la que respondieron con una carta formal y procedieron a la terminación del contrato.

La organización aclaró también que la revocación del título fue anterior al anuncio público de renuncia de Rachel y presentó evidencias, como correos electrónicos intercambiados desde el 26 de mayo, donde Gupta notificaba que no asistiría al viaje a Guatemala sin resolver sus reclamos y advertía sobre posibles acciones legales.

La organización afirma que destituyó a Gupta por "incumplimiento de responsabilidades" y actos no autorizados.Fuente: Instagram: @missgrandinternational

¿Quién es la nueva Miss Grand International 2024?

En la edición 2024 del certamen, la filipina Christine Opiaza y la birmana Thae Su Nyein fueron elegidas como primera y segunda finalista, respectivamente. Tras la destitución de Rachel Gupta como Miss Grand International 2024, la organización anunció que Christine asumirá oficialmente el título, convirtiéndose en la sucesora de Luciana Fuster.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que una reina de belleza del certamen renuncia a esta corona. En 2015, la estadounidense-dominicana Anea García también dejó el título por razones contractuales, y su lugar fue asumido por la australiana Claire Parker, entonces primera finalista de esa edición.

