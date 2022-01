Murió Ian Alexander Jr., el único hijo de Regina King | Fuente: Instagram | Ian Alexander Jr

Ian Alexander Jr, hijo de la reconocida actriz y productora Regina King, fue encontrado muerto a la edad de 26 años. El hecho fue confirmado por la revista People, donde las primeras investigaciones sostienen de que se trataría de un suicidio.

"Nuestra familia está devastada en lo más profundo por la pérdida de Ian", señaló la artista mediante un comunicado. "Fue una luz brillante que se preocupaba por la felicidad de los demás. Nuestra familia pide una consideración respetuosa en estos momentos en privado. Gracias", agrega en el texto.

Ian Alexander Jr, quien estuvo de cumpleaños el miércoles pasado, era el único hijo de Regina King, fruto de la unión con el productor discográfico, Ian Alexander Sr. Siguiendo los pasos de su padre, el joven incursionó en la industria de la música y se desempeñaba como DJ.

Su experiencia como madre soltera

Desafortunadamente, Regina King e Ian Alexander Sr. decidieron separarse en el 2007, luego de nueve años de matrimonio. En aquel entonces, la actriz declaró a la revista People de su experiencia como madre soltera.

"No sabes lo que es el amor incondicional. Puedes decir que sí, pero si no tienes un hijo, no sabes qué es eso... Cuando lo experimentas, es lo más gratificante que existe", explicó.

Orgulloso de su madre



El año pasado la actriz cumplió 50 años y tuvo la oportunidad de compartir ese día especial junto a sus seres queridos, precisamente su hijo Ian, la elogió con un emotivo mensaje en las redes sociales.

"Feliz cumpleaños a mi compañera, ¡muy orgulloso de ti e inspirado por tu amor y arte! Poder verte tomar esta vida por el cuello y hacerla tuya es algo por lo que siempre estaré agradecido", publicó.

