Muere actriz hondureña tras ser estrangulada por su pareja en España

La destacada actriz hondureña Diana Calderón fue asesinada a los 49 años. De acuerdo con las autoridades de España, país donde residía, el cuerpo de la artista fue hallado sin vida en su casa en Las Palmas de Gran Canaria, a inicios de abril. La policía determinó que su muerte fue a causa de estrangulamiento.

El principal sospechoso fue su pareja, un colombiano de 43 que fue detenido el 8 de abril en Málaga. El hombre, que no tenía una situación migratoria regular, quería abandonar España para irse a Colombia; sin embargo, ya había una alerta nacional tras el hallazgo del cuerpo.

El caso ha generado conmoción tanto en Honduras como en España y para continuar con la investigación, se mantendrá en proceso bajo secreto de sumario, es decir, que los detalles no serán divulgados a los medios de comunicación, de acuerdo con el medio hondureño El Heraldo.

"Ella ya había reportado que tenía amenazas a muertes, ya que sufría de violencia psicológica. Detalló que la expareja de Calderón es originaria de Colombia ya fue capturado y está bajo la justicia española. Esperemos que se aplique la máxima pena contra el responsable del hecho", afirmó Jairo Velásquez, cónsul de Honduras en Madrid.

El detenido será procesado por feminicidio.

El mundo artístico lamenta la muerte de Diana Calderón

Al conocerse el trágico final de Diana Calderón, varios colectivos se pronunciaron, entre ellos, la compañía teatral Sampedrana, grupo en el que la actriz colaboró por varios años. En el mensaje, destacaron su participación y contribución en el arte.

El presidente de España, Pedro Sánchez, también escribió un mensaje: "Mi cariño y solidaridad con la familia y seres queridos de la mujer asesinada en Las Palmas. Unidad y firmeza, desde todas las instituciones, frente a esta violencia estructural que atenta contra los valores de nuestra sociedad", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

El director de teatro de Honduras, Damario Reyes, lamentó la muerte de Diana Calderón: "Tuve la oportunidad de platicar en varias ocasiones con ella, fui a ver un par de producciones donde participó y como persona te puedo decir que era sencilla, amable, quizás un poco reservada, preguntona. Me dijo que pensaba regresar de una de sus giras, que iba para Tegucigalpa. La última vez que la vi fue en el Museo de Antropología, platicamos un ratito. Le reafirmé que si viajaba, que lo aprovechara para estudiar", expresó.

Sin embargo, no pensó que jamás la volvería a ver: "Me afectó emocionalmente por la forma cruel, por la alta violencia. Me indigné, me puse triste... Todavía tengo unas enormes ganas de escribir sobre el tema a nivel teatral. Es una impotencia feroz", sostuvo.

¿Quién era Diana Calderón?

La actriz Diana Calderón era un destacada figura en el ambiente cultural en Honduras. Iniciando su carrera artística en el teatro, partició en varias producciones donde alcanzó renombre. Entre ellas, y la má conocida, está la adaptación de Cipotes, obra basada en el libro homónimo del escritor hondureño Ramón Amaya Amador.

Su talento la llevó a buscar más oportunidades por lo que viajó a España, país en el que consolidó su carrera. Calderón era madre de Douglas García, que ha seguido sus pasos en el mundo teatral.

