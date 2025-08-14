Muere Lorna Raver, la aterradora villana de 'Arrástrame al infierno', a los 81 años

La actriz estadounidense, recordada por su papel como la temible señora Ganush en la película de Sam Raimi, tuvo una prolífica carrera en cine, televisión y teatro.

La actriz estadounidense Lorna Raver, recordada por su papel en la película de terror Arrástrame al infierno (Drag Me to Hell, en inglés), falleció el martes 12 de agosto a los 81 años, según informó el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA). La causa de su muerte no ha sido revelada.

La noticia se dio a conocer este miércoles en la sección “In Memoriam” de la edición de verano 2025 de la revista de SAG-AFTRA, donde su nombre figuró junto al de otras personalidades fallecidas recientemente, como Anne Burrell, Wink Martindale, George Wendt y Brian Wilson.

En 'Arrástrame al infierno', Lorna Raver interpretó a la señora Ganush junto a Alison Lohman, bajo la dirección de Sam Raimi.Fuente: Universal Pictures

¿Quién fue Lorna Raver?

Nacida el 9 de octubre de 1943 en York, Pensilvania, Lorna Raver Johnson inició su formación actoral en el Hedgerow Theater. Más tarde se mudó a Nueva York, y en 1979 interpretó a la dueña de un restaurante en el estreno de Last Days of the Dixie Girl Café, de Robin Swicord. Estuvo casada con el guionista y productor de radio Yuri Rasovsky desde 1987 hasta la muerte de este en 2012.

Con más de 50 créditos en pantalla, Raver se hizo especialmente conocida por sus papeles en thrillers sobrenaturales. En 2009, bajo la dirección de Sam Raimi, interpretó a la señora Ganush en Arrástrame al infierno, una mujer mayor que lanza una maldición a Christine Brown (Alison Lohman), desatando una cadena de desgracias. “Lo que me gustaba del personaje es que era poderosa”, comentó en 2014 para el libro Welcome to Our Nightmares, de Jason Norman.

Su debut en cine llegó en 1996 con la comedia negra Freeway, de Matthew Bright. Posteriormente actuó en películas como First Watch (2003), Candor City Hospital (2005), Armored (2009) y Breaking Waves (2011). También participó en Llamada siniestra (The Caller, 2011), de Matthew Parkhill. Sus últimos trabajos fueron Sinbad: The Fifth Voyage y Rushlights (2012), antes de retirarse en 2013.

En televisión, Raver tuvo apariciones en series como Beverly Hills, 90210, Felicity, Saved by the Bell: The New Class, Ally McBeal, Gilmore Girls, Charmed, Desperate Housewives y Bones. Además, fue parte del elenco de la telenovela The Young and the Restless.

