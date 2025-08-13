Fallece Nobuo Yamada, la voz de 'Pegasus Fantasy' de 'Saint Seiya', a los 61 años

El cantante japonés interpretó Pegasus Fantasy y Blue Forever en la serie clásica de Saint Seiya, dejando un legado musical de más de 40 años que marcó a generaciones de fans.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un día triste para los fans de Saint Seiya. Nobuo Yamada, intérprete del emblemático Pegasus Fantasy, tema original de la serie conocida en Latinoamérica como Los Caballeros del Zodiaco, falleció el sábado 9 de agosto a los 61 años, en el hospital donde permanecía internado tras una larga batalla contra el cáncer de riñón.

La agencia de representación Mojost confirmó la noticia la mañana del miércoles 13 de agosto a través de un comunicado oficial en su sitio web: "Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por el cariño recibido en vida y comunicar esta triste noticia con el debido respeto".

El mensaje también precisó que el funeral se realizó de forma privada, únicamente con familiares y personas cercanas, por expreso deseo de la familia del cantante. "Pedimos comprensión y evitar visitas a su hogar o solicitudes de entrevistas. Más adelante se realizará una ceremonia de despedida", añadieron.

Fanáticos despiden a Nobuo Yamada

Mojost cerró su comunicado agradeciendo a los fans que acompañaron la trayectoria de Yamada y a todos los artistas con quienes colaboró durante cuatro décadas de carrera. Entre las muestras de cariño, el youtuber César Rivadeneyra —conocido como Geek U y uno de los principales creadores de contenido sobre Saint Seiya— publicó en sus redes sociales: "Descansa en paz, Nobuo Yamada, y gracias por todo".

Por su parte, el coleccionista Jorge Vásquez, Jorge de Pegaso y poseedor del Récord Guinness por la colección más grande de Los Caballeros del Zodiaco en el mundo, también recordó al artista en declaraciones a RPP: "Tuvo la gentileza de visitar mi casa... Es más que Pegasus Fantasy, es toda una historia musical digna de admirar".

Jorge Vásquez y Nobuo Yamada posan junto a la placa del Récord Guinness por la colección más grande de artículos de Saint Seiya en el mundo.Fuente: Jorge Vásquez

¿Quién fue Nobuo Yamada?

Nobuo Yamada, conocido artísticamente como NoB, fue un cantante japonés que se convirtió en leyenda del anime gracias a su interpretación de Pegasus Fantasy y Blue Forever en la serie clásica de Saint Seiya, así como Never, tema principal de la película Los Caballeros del Zodiaco: Obertura del Cielo (2004).

Nació el 20 de enero de 1964 y debutó en 1984 como vocalista de la banda MAKE-UP. También formó parte de Project.R y participó en múltiples agrupaciones y proyectos musicales, interpretando canciones para animes y series de superhéroes. Su voz lo llevó a escenarios dentro y fuera de Japón, con visitas a Perú para el Super Japan Live en 2011 y el Otakufest Perú en 2016.

En 2018 fue diagnosticado con cáncer de riñón y se sometió a radioterapia y tratamientos médicos. Aunque los doctores le dieron un pronóstico de cinco años, su determinación por seguir cantando lo mantuvo activo. Incluso un día antes de su fallecimiento hablaba de los arreglos de una nueva canción y de su deseo de reencontrarse con sus seguidores en un escenario, según reveló Mojost.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis