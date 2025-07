Murió Michael Madsen, actor de 'Kill Bill', 'Reservoir Dogs' y otras películas de Quentin Tarantino, a los 67 años

Con más de 40 años de trayectoria, Madsen sumó decenas de créditos en cine y televisión. Fue especialmente conocido por sus colaboraciones con Quentin Tarantino.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se apagó una estrella. Michael Madsen, el rudo y versátil actor conocido por sus papeles de reparto en las películas de Quentin Tarantino, falleció la mañana del jueves a los 67 años a causa de un paro cardíaco, según confirmó su representante.

De acuerdo con un portavoz del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, los agentes acudieron a una llamada de emergencia al 911 y encontraron al actor sin signos vitales en su casa de Malibú. Fue declarado muerto en el lugar a las 8:25 a.m., informó The Hollywood Reporter.

Michael Madsen interpretó a Joe Gage en 'Los 8 más odiados' (2015), su cuarta colaboración con el director Quentin Tarantino.Fuente: The Weinstein Company

Michael Madsen, un ícono de Hollywood

"En los últimos dos años, Michael estuvo haciendo un trabajo increíble en el cine independiente, con películas próximas a estrenarse como Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives. Estaba muy entusiasmado con esta nueva etapa en su vida", señalaron en un comunicado conjunto sus representantes Susan Ferris y Ron Smith, junto a su publicista Liz Rodriguez, citado por Variety.

También revelaron que el actor estadounidense preparaba el lanzamiento de un nuevo libro titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, que se encuentra en proceso de edición. "Michael Madsen fue uno de los actores más icónicos de Hollywood, y será extrañado por muchos", añadieron.

Susan Sarandon y Michael Madsen compartieron pantalla en la icónica película 'Thelma & Louise', estrenada en 1991.Fuente: MGM-Pathé Communications

Michael Madsen, un colaborador clave de Tarantino

A lo largo de su carrera, que se extendió por más de cuatro décadas, Madsen acumuló más de 300 créditos en cine y televisión. Si bien participó en numerosos proyectos, alcanzó notoriedad por su trabajo con Quentin Tarantino: fue Mr. Blonde en Reservoir Dogs (1992), Budd en Kill Bill Vol. 1 y 2, y tuvo papeles en Los ocho más odiados (2015) y Érase una vez en Hollywood (2019).

Debutó en cine con Juegos de guerra (1983), y luego participó en títulos memorables como Thelma & Louise (1991), Liberen a Willy (1993) y su secuela, Donnie Brasco (1997), Otro día para morir (2002), Sin City (2005) y Scary Movie 4 (2006). Su último crédito como actor fue en el cortometraje Dying is Easy (2021).

Harvey Keitel y Michael Madsen protagonizaron una recordada escena juntos en 'Reservoir Dogs' (1992), clásico debut de Quentin Tarantino.Fuente: Miramax Films

¿Quién fue Michael Madsen?

Madsen nació en septiembre de 1957 en Chicago. Su madre, Elaine, fue cineasta y autora; su padre, Calvin Christian Madsen, fue veterano de la Segunda Guerra Mundial y bombero. Sus padres se divorciaron en los años 60 y su madre fue alentada por el crítico Roger Ebert a dedicarse al cine. Era hermano de la también actriz nominada al Oscar Virginia Madsen.

En cuanto a su vida personal, tuvo una hija, Jessica, con Dana Mechling. Estuvo casado con Georganne LaPiere (hermanastra de Cher), con Jeannine Bisignano -con quien tuvo a Christian y Max, también actores- y con DeAnna Morgan, con quien tuvo tres hijos: Luke, Kalvin y Hudson.

En sus últimos años enfrentó algunos problemas legales, incluyendo arrestos en 2022 y 2024, aunque desmintió rumores de divorcio tras la pérdida de su último hijo en 2022.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis