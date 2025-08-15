Tom Cruise rechazó un premio impulsado por Donald Trump, pero recibirá el Oscar honorífico en noviembre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor estadounidense Tom Cruise declinó una invitación para formar parte del primer grupo de homenajeados por el Kennedy Center en el segundo mandato del presidente Donald Trump, según un informe publicado por The Washington Post.

De acuerdo con empleados del centro cultural, Cruise, de 63 años, fue considerado para este reconocimiento, pero lo rechazó alegando "problemas de agenda". Consultado por el medio, un portavoz del actor evitó hacer comentarios, mientras que la revista People también intentó obtener una declaración, pero igual, sin éxito.

La noticia surge luego de los esfuerzos del presidente Trump, de 79 años, por ejercer mayor control sobre el Kennedy Center, una de las instituciones culturales más importantes de Estados Unidos.

Este 2025, el grupo de homenajeados incluye a figuras como George Strait, KISS, Michael Crawford, Gloria Gaynor y Sylvester Stallone. La ceremonia se celebrará el 7 de diciembre, será transmitida por CBS y estará disponible en la plataforma Paramount+.

Un Oscar honorífico para Tom Cruise

Pese a no participar en el homenaje del Kennedy Center, Tom Cruise será distinguido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas con un Oscar honorífico en la próxima edición de los Governors Awards, programada para el 16 de noviembre de 2025.

Ese mismo día también serán reconocidos la actriz y coreógrafa Debbie Allen y el diseñador de producción Wynn Thomas, mientras que la cantante Dolly Parton recibirá el premio humanitario Jean Hersholt.

Cruise fue nominado al Oscar en tres ocasiones por sus actuaciones en Born on the Fourth of July, Jerry Maguire y Magnolia. También recibió una nominación como productor de Top Gun: Maverick, una de las películas más exitosas de 2022 con más de mil millones de dólares recaudados en taquilla mundial.

Nuevos proyectos y una tercera entrega de Top Gun

Este año, Tom Cruise protagonizó Mission: Impossible-The Final Reckoning y terminó de filmar una nueva película dirigida por el mexicano Alejandro G. Iñárritu, aún sin título oficial, cuyo estreno está previsto para octubre de 2026.

Tras la reciente fusión entre Paramount y Skydance, el productor David Ellison anunció que una tercera entrega de Top Gun es una de sus prioridades.

"Una de nuestras mayores metas es devolverle a Paramount su lugar como el destino número uno para los artistas y cineastas más talentosos del mundo", declaró Ellison a The Hollywood Reporter.